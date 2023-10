Aretini in guerra, il libro alla Feltrinelli

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Venerdi 27 ottobre alle ore 17.30 presso la libreria Feltrinelli Point in via Garibaldi 107 Arezzo verrà presentato il libro “ARETINI IN GUERRA” (2023, Antonio Stango Editore)

Il volume sarà presentato dall’editore, Antonio Stango, che dialogherà con l’autore, Mario Ciabattini, sui contenuti del libro. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

IL LIBRO:

Da Arezzo e dalla sua provincia, verso la Francia, i Balcani, l’Ucraina, l’Africa, l’America, fino alla guerra civile, ai campi di concentramento e alla liberazione fra le rovine.

Mario Ciabattini ha raccolto nel libro “Aretini in guerra” testimonianze di vita vissuta da persone del nostro territorio nel corso del secondo conflitto mondiale. La maggior parte di questi racconti sono sotto forma di interviste registrate a viva voce e quasi tutte realizzate nel corso del primo decennio del duemila. Di queste alcune sono già state pubblicate sul periodico dell’associazione Liberaperta “Fatti di Libertà”, e in seguito sul giornale on line “Informarezzo”. Altre sono rimaste inedite fino all’uscita di questo volume, realizzato con il contributo di Liberaperta.

La presentazione del libro, ad Arezzo è prevista per venerdì 27 ottobre alle ore 17,30, presso la libreria Feltrinelli.