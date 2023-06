Arcobaleno d’estate, comincia la festa

Firenze, 19 giugno 2023 – Ha preso ufficialmente il via l’undicesima edizione di Arcobaleno d’estate, il cartellone di eventi – dal 19 al 24 giugno – promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, per celebrare l’inizio della stagione turistica.

L’inaugurazione a villa Bardini a Firenze con l’aperitivo organizzato da Confcommercio Firenze e Arezzo, curato dallo chef Filippo Saporito del ristorante La Leggenda dei Frati in tandem con la chef Ombretta Giovannini. Accanto a loro i colleghi dell’Unione regionale cuochi toscani coordinati dal presidente Roberto Lodovichi e l’Associazione cuochi fiorentini. A dare il via all'iniziativa la direttrice di QN-La Nazione Agnese Pini ("Con Toscana Arcobaleno d'Estate promuoviamo una regione che non ha bisogno di essere promossa" le sue parole) e il presidente della Regione Eugenio Giani.

A fare da sottofondo la musica dal vivo di Deb Jones, con sax e voce. “Siamo onorati di dare il via anche quest’anno alla rassegna che ormai accompagna l’inizio dell’estate in Toscana" sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. “Toscana Arcobaleno d’Estate - conclude il presidente Aldo Cursano - accende i riflettori in maniera trasversale sulla bellezza della nostra regione, sui valori che vogliamo condividere, dalla tavola all’arte alla natura".

Nel cartellone degli appuntamenti spicca il concerto di Irene Grandi, a Viareggio, per la sessione estiva del tour “Io in blues”: appuntamento in Passeggiata giovedì 22 giugno alle 21.15, serata organizzata e offerta dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica in collaborazione con il Comune di Viareggio (sono disponibili 1000 posti numerati a sedere, prenotazione obbligatoria sui siti www.bitconcerti.it, www.comune.viareggio.lu.it e www.toscanapromozione.it. I posti unici in piedi non richiedono prenotazione).

Martedì 20 ad Arezzo percorso tra gusto, musica e visite guidate alla fortezza medicea a cura di Confcommercio (dalle ore 18 alle 23, ingresso gratuito con prenotazione su [email protected]): in pista ristoratori e baristi con le loro specialità ispirate alla tradizione territoriale toscana.

A Pistoia il 21 giugno «festa della Musica» organizzata dal Comune e dedicata a «Vivi la Vita», quindi brindisi con le autorità sul campanile del Duomo a cura di Confcommercio.

Il 22 a Firenze, ore 18.30 «Crociera e brindisi sull’Arno» con Confesercenti Toscana e Firenze (a invito).

Il 22 a Siena - ore 18 - a cura di Guide Federagit Confesercenti Siena, visita guidata di palazzo Chigi Saracini (ingresso libero su prenotazione).

Il 23 a Pitigliano (Grosseto) con il Movimento Donne Confartigianato Imprese giornata dedicata all’arte orafa etrusca: convegno, visita guidata al Museo Archeologico A.Manzi e aperitivo (info: tel. 0564 419611 - [email protected]).

Due iniziative de «La Nazione» dentro «Arcobaleno d’estate»: il 21 giugno a Prato (ore 18, Castello dell’Imperatore) presentazione del III volume di «Prato com’era», testi di Roberto Baldi e foto dell’Archivio storico Ranfagni (col sostegno di Gruppo Palmucci e Publiacqua). Il libro sarà regalato con La Nazione il 23 giugno.

Il 25 giugno ad Arezzo alle 17 (Fondazione Bruschi) presentazione del volume «La sottilità dell’aria: Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari» a cura di Rita Scartoni (con il sostegno di Fondazione Ivan Bruschi Intesa San Paolo). Il libro verrà regalato con La Nazione Arezzo il 29 giugno.