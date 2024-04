Arci, la proiezione del film “ITHAKA - a fight to free Julian Assange”

Arezzo, 3 aprile 2024 – Appuntamento giovedì 4 aprile 2024, dalle ore 21 al Cinema Italia di Soci alla proiezione del film: “ITHAKA - a fight to free Julian Assange” Ingresso ad offerta libera Interviene e dialoga col pubblico la giornalista Berenice Galli Il prigioniero politico più famoso del mondo e fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, è diventato l’emblema di un braccio di ferro internazionale sulla libertà di giornalismo, perseguitato per aver smascherato la corruzione ed il profitto che hanno guidato le scelte degli Stati Uniti negli ultimi decenni e rivelato i loro crimini di guerra soprattutto in Iraq e Afghanistan. Rinchiuso in un carcere britannico di massima sicurezza, se estradato negli Stati Uniti, Julian Assange rischia una condanna a 175 anni di carcere. Il documentario racconta quello che sta subendo Assange dal punto di vista dei familiari, che si trovano ad affrontare la prospettiva di perderlo per sempre nell'abisso del sistema giudiziario statunitense. In questa lotta tra Davide e Golia, dopo 10 anni di privazione della libertà la salute di Julian che sta velocemente e progressivamente peggiorando, il tempo stringe. Tocca al padre di Julian, John Shipton, e alla moglie Stella Moris, unire le forze per difenderlo in questa odissea internazionale. Così, mentre la storia di Julian Assange diviene un punto critico globale, cresce sempre di più la rete mondiale dei sostenitori di questa che non è soltanto la lotta di e per Julian Assange, ma la lotta per affermare i diritti e la libertà di ogni cittadino. La proiezione di Ithaka si terrà Giovedì 4 aprile presso il cinema Italia di Soci Arezzo alle ore 21,00.

L’evento è organizzato da Free Assange Italia, GAS Casentino, Casentino Antifascista e Arci Arezzo