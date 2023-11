Architettura museale e arte contemporanea di Carlo Martino, il libro all’Aurora

Arezzo, 10 novembre 2023 – Architettura museale e arte contemporanea di Carlo Martino (PortoSeguro Editore) martedì 14 novembre 2023 – Ore 21,30 al Circolo Aurora di piazza Sant'Agostino (Arezzo)

Un interessantissimo saggio di Carlo Martino che si propone come guida “concettuale” dei nostri principali musei d'arte contemporanea. Il libro prende in esame l'evoluzione dei più importanti luoghi espositivi, ponendo una particolare attenzione al rapporto che intercorre fra “contenitore” e “contenuto” e fornendo una panoramica generale sul concetto di esposizione museale oggi. Un modo anche per capire ed apprezzare i capolavori artistici attraverso la giusta fruizione e valorizzazione. Carlo Martino (Cori, 1992) si è laureato in Storia dell'Arte a Firenze dopo una laurea in Lettere, Arti e Spettacolo presso l'Università di Siena. E' fondatore e presidente di una associazione culturale che si impegna in eventi culturali e mostre d'arte contemporanea.

Ingresso libero con tessera Arci.