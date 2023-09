“Architettura museale e arte contemporanea” alla Biblioteca Città di Arezzo

Arezzo, 28 settembre 2023 – Sabato 30 settembre 2023, alle ore 11, la Sala Turini della Biblioteca Città di Arezzo di via dei Pileati, ad Arezzo, ospita la presentazione di “Architettura museale e arte contemporanea” (Porto Seguro Editore) di Carlo Martino.

Il volume sarà presentato dal giornalista culturale Marco Botti, che dialogherà con l’autore sui contenuti del libro. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.

IL LIBRO

Il saggio di Carlo Martino si propone come una sorta di guida dei principali musei d’arte contemporanea in Italia, approfondendo alcuni casi significativi a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Diviso in due parti, l’elaborato prende in esame l’evoluzione dei luoghi espositivi, ponendo una particolare attenzione al rapporto che intercorre tra “contenitore” e “contenuto” e fornendo una panoramica generale sul concetto di esposizione museale.

Partendo dal Cinquecento e arrivando alla modernità, le tematiche rilevanti di questa dissertazione sono la trasformazione di ambienti storici preesistenti in spazi espositivi e l’importanza della luce naturale nel museo, avvalendosi anche di interviste fatte a professionisti del settore e di una ricca bibliografia.

Particolare attenzione viene dedicata al Centro Pecci di Prato. Grazie a un’attenta consultazione del materiale archivistico, sono state infatti ricostruite le vicende cronologiche che hanno portato alla costruzione del museo toscano.

L’AUTORE

Carlo Martino è nato a Cori (LT) nel 1992. Dopo la laurea in letteratura, arti e spettacolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena, si è laureato in storia dell’arte all’Università degli Studi di Firenze. È fondatore e presidente dell’associazione culturale Galleria Itinerante.