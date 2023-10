Appuntamento con la XIX Fiera del Miele a Pieve al Toppo

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Appuntamento a Pieve al Toppo con la “Fiera del Miele”. Torna infatti la manifestazione con il miele protagonista, organizzata annualmente dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana, giunta alla XIX edizione, in programma domenica 8 ottobre.

Durante la giornata, nel piazzale davanti al Circolo di Pieve al Toppo, i produttori saranno a disposizione dei visitatori per una degustazione del loro miele, ma soprattutto per raccontare la fatica e la storia di quel miele.

L’evento sarà preceduto da un incontro che si terrà nella mattina di sabato 7 ottobre, alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto comprensivo Martiri di Civitella a Badia al Pino, sul tema “Prati e insetti impollinatori, un legame indissolubile per un futuro sostenibile”, con gli alunni della scuola Media, si confronteranno: Ginetta Menchetti, Fiduciaria Slow Food Valdichiana, “…Salviamo i prati stabili e i pascoli”; Federica Mencherini, Associazione Apicoltori province toscane, “Impollinazione delle api come avviene e le problematiche dei pesticidi”; Luca Berlingozzi, Professore IC Martiri di Civitella, “Impollinazione al nostro servizio e a difesa di ecosistemi e habitat”; Massimo Nepi, Docente di Biologia vegetale dell’Università di Siena, “Le piante e gli impollinatori come i fiori comunicano con le api”. Introdurrà il Sindaco di Civitella, Andrea Tavarnesi, mentre coordinerà la Dirigente Scolastica Iasmina Santini.

“Con la Fiera del Miele – commenta il Sindaco Andrea Tavarnesi – si intende valorizzare una produzione locale molto particolare, un alimento prezioso per la dieta mediterranea. Questa manifestazione prosegue dunque l’impegno dell’Amministrazione comunale e di Slow Food Valdichiana nella promozione e tutela delle eccellenze territoriali e della biodiversità, nella filosofia del buono, pulito e giusto”.

Obiettivo della Fiera del Miele è quello di sviluppare la cultura e le conoscenze dell’apicoltura nell’alimentazione e nell’innovazione tecnologica, nella produzione del miele e degli altri prodotti derivati dall’alveare nonché di promuovere il rispetto dell’ambiente per la salvaguardia dell’ape.

Per tutta la giornata di domenica è previsto un ricco e variegato programma: dalle ore 9 alle 20, apertura degli stand della Fiera del Miele. Alle 9.30 è prevista la partenza per la Camminata “Dei ricordi e del buongusto”, in collaborazione con Sentieri in Comune. Nel pomeriggio, alle 16.30, si terranno i Laboratori del Gusto e l’esibizione dei ragazzi del Centro Aquilone, in collaborazione con il Centro Aquilone e l’Associazione Apicoltori di Arezzo.

La manifestazione si è affermata nel tempo come punto di riferimento per apicoltori ed operatori del settore, nonché per la cittadinanza che ne apprezza l’iniziativa. La Fiera del Miele rappresenta quindi una occasione imperdibile per arricchire la conoscenza di questo favoloso alimento, per apprezzarne il gusto e riscoprire l’importanza dell’utilizzo del miele nella nostra alimentazione quotidiana.