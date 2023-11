Alluvione, pagamenti dell’acqua azzerati per chi ha subito danni

Un ordine del giorno per chiedere di azzerare le bollette dell’acqua agli alluvionati. È stato presentato da Fdi, sottoscritto da tutti i gruppi e approvato all’unanimità dall’ultimo Consiglio regionale toscano. Ma cosa significa e quando scatta in effetti? A spiegarlo il primo firmatario, Alessandro Capecchi (Fdi).

1 Cosa chiede il documento?

"Al momento le bollette per gli alluvionati sono sospese, il che significa che il pagamento è soltanto rinviato. Il documento approvato in maniera bipartisan chiede di azzerare, sia per le famiglie e sia per le imprese, tutte quelle relative al pagamento del consumo di acqua, visto l’enorme utilizzo imposto dalle operazioni di pulizia".

2 Quanto dovrebbe durare l’esenzione?

"Dal 2 novembre alla fine dell’emergenza".

3 Quando diventerà efficace l’atto?

"L’ordine del giorno impegna la giunta a contrattare prima possibile l’azzeramento con Ait (Autorità Idrica Toscana) e i gestori del servizio (Publiacqua, Acque spa, Gaia, e così via). Non c’è quindi una data già stabilita, ma ci auguriamo che possa avvenire prima possibile, visto anche il voto unanime in Consiglio regionale".