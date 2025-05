Arezzo, 26 maggio 2025 – Al via il Festival dei Cammini di Francesco 2025: gli appuntamenti dal 29 maggio al 2 giugno

Entra nel vivo il Festival dei Cammini di Francesco 2025. Dopo il successo della giornata di anteprima che si è svolta a Perugia lo scorso 11 maggio e si è conclusa con la magistrale esibizione del Maestro e Premio Oscar Nicola Piovani presso l’Auditorium di San Francesco al Prato giovedì 29 maggio prende ufficialmente il via la manifestazione itinerante organizzata da Fondazione Progetto Valtiberina.

Sarà Firenze ad ospitare gli eventi della tappa di apertura della rassegna, grazie alla rinnovata collaborazione fra il Festival dei Cammini di Francesco e l’Opera di Santa Croce. Oltre al capoluogo toscano il primo week end lungo di Festival (dal 29 maggio al 2 giugno) interesserà i comuni di Citerna, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo e Sansepolcro.

Il programma

Giovedì 29 maggio (apertura Festival a Firenze)

Alle ore 17.00, presso il Cenacolo di Santa Croce, è in programma “Il Cantico delle creature e l’enciclica Laudato sì” un confronto a quattro voci sospeso tra filosofia, scienza e religione con interventi di Telmo Pievani, fra Pietro Maranesi, fra Marco Moroni e fra Giancarlo Corsini (evento SOLD OUT). Alle ore 21.00 la Basilica di Santa Croce ospiterà “Noa in concerto – musica e parole per la pace” (evento gratuito con prenotazione da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE sul sito www.santacroceopera.it)

Venerdì 30 maggio (Citerna)

Alle ore 8.30 è in programma la camminata “Anello di Citerna” organizzata dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro con partenza dalla piazzetta di Citerna. La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco alla pagina dedicata (https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-di-citerna/. (Per tutte le informazioni: [email protected] , tel: 0575750000); alle ore 18.00, presso la Sala degli Ammassi, è in programma “Il cantico della terra e la botanica politica” con Paola Caridi (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini:https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 19.00, presso la Fonte Degna, è in programma “Ulivo, simbolo di pace nel luogo francescano della fonte degna”, piantumazione dell’ulivo tipico dell’Alta Umbria in collaborazione con i bambini della Scuola Primaria di Citerna (partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); la serata prosegue a Sansepolcro dove alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Piazza Torre di Berta ospiterà “Nada, tour estivo 2025” (ingresso A PAGAMENTO con acquisto biglietti da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/concerto-nada/#info. Costo Biglietti: 15€ intero, 12€ ridotto soci Coop e studenti)

Sabato 31 maggio (Pieve Santo Stefano)

Alle ore 9.00 è in programma la camminata organizzata dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro “Tra tre fiumi: dalle Gualanciole alla Valle Santa e ritorno” con partenza dal Rifugio delle Gualanciole. È prevista anche una degustazione di prodotti tipici al costo di 18€ da pagare in loco. La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/tra-tre-fiumi-dalle-gualanciole-alla-valle-santa-e-ritorno/. (Per tutte le informazioni: [email protected] , tel: 0575750000); alle ore 10.00 il Bosco Urbano di Piazza Torre di Berta a Sansepolcro ospiterà “Semi”, evento per bambini dai 4 anni di età organizzato in collaborazione con Politheater (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: : https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 18.00, presso le Logge del Grano, è in programma “Investimenti spaziali” con Roberto Grosso (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: : https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Piazza Torre di Berta a Sansepolcro ospiterà lo showcase “I confini della musica” di e con Pietro Morello (ingresso A PAGAMENTO con acquisto biglietti da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/showcase/. Costo Biglietti: 15€ intero, 12€ ridotto soci Coop e studenti)

Domenica 1 giugno (Caprese Michelangelo)

Alle ore 10.00 il Bosco Urbano di Piazza Torre di Berta a Sansepolcro ospiterà “Il Gran Miscuglio”, evento per bambini dai 3 anni di età organizzato in collaborazione con Calibro (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: : https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 10.30 è in programma la camminata organizzata dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro “Tra Tevere e Singerna” con partenza dalla casa natale di Michelangelo Buonarroti. La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/tra-tevere-e-singerna/. (Per tutte le informazioni: [email protected] , tel: 0575750000); alle ore 18.00 presso il Castello di Caprese Michelangelo è in programma “Piantare patate su Marte. Il lungo viaggio dell’agricoltura”, presentazione del libro con Stefania De Pascale (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 21.30 il Bosco Urbano di Piazza Torre di Berta a Sansepolcro ospiterà il talk serale con l’astrofisico Luca Perri (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo).

Lunedì 2 giugno (Sansepolcro)

Alle ore 8.30 è in programma la camminata organizzata dal Circolo degli Esploratori di Sansepolcro “Anello di Montecasale” con partenza da Piazzale Miolo. La partecipazione è gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/anello-di-montecasale/ (Per tutte le informazioni: [email protected] , tel: 0575750000); alle ore 17.00 presso i Giardini di Piero della Francesca è in programma “Un mondo a emissioni zero” con Veronica Manfredi (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); alle ore 18.30 presso i Giardini di Piero della Francesca è in programma “Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico” con Giulio Betti (partecipazione gratuita con prenotazione da effettuarsi sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/prenotazione-eventi/#modulo); la giornata si concluderà alle ore 21.00 con lo spettacolo di Plants Play Orchestra, la prima vera orchestra di piante dal vivi con special guest Saturnino (evento A PAGAMENTO con acquisto biglietti sul sito del Festival dei Cammini di Francesco: https://festivaldeicamminidifrancesco.it/eventi/plants-play-orchestra/. Costo BIGLIETTI: 15€ intero, 12€ ridotto soci Coop e studenti)