Al via il concorso di idee per la creazione di un personaggio guida dell'Abbazia di San Salvatore a Soffena

Arezzo, 17 aprile 2024 – Una mascotte per accogliere i bambini alla scoperta dell'Abbazia di San Salvatore a Soffena e dei suoi tesori nata dalla creatività dei bambini stessi: questa è l'idea alla base del concorso che la Direzione regionale Musei della Toscana ha rivolto alle scuole primarie del territorio comunale di Castelfranco Piandiscò con la collaborazione dell'Assessorato alla Scuola e Istruzione del Comune. Lo scopo è quello di avvicinare i più piccoli alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio attraverso iniziative educative che prevedano la loro partecipazione attiva.

Per permettere ai bambini di inventare un personaggio-guida efficace e capace di conquistare la simpatia e l’interesse dei loro coetanei, mercoledì 10 aprile le quattro classi partecipanti sono state accolte all’Abbazia per una visita guidata speciale: il personale del Ministero della Cultura e una tirocinante della Facoltà di Storia dell’Arte dell'Università degli Studi di Siena hanno presentato le storie e i beni storico-artistici dell’Abbazia a oltre 60 bambini curiosi e attenti a cogliere ogni indizio e annotare ogni informazione utile per avviare e sviluppare, supportati dalle loro insegnanti, il progetto richiesto dal concorso.

Gli elaborati saranno valutati da una commissione composta dai rappresentanti della Direzione regionale Musei della Toscana e del Comune di Castelfranco Piandiscò, sulla base dell'originalità, dell’attinenza ai temi storici e storico-artistici presenti nell'Abbazia e dell'efficacia della proposta.

La cerimonia di premiazione e l'esposizione di tutti i lavori pervenuti avverranno all’Abbazia di San Salvatore a Soffena il 19 maggio in occasione di Pratomagnomo.