Arezzo, 14 settembre 2024 – Da mercoledì 9 ottobre inizia la scuola di musica presso la Società Filarmonica Castiglionese

Aperte le iscrizioni.

Al via i corsi di musica alla Filarmonica Castiglionese. Il primo “giorno” di scuola è in programma il 9 ottobre ma è possibile iscriversi fin da subito presso la sede della Filarmonica, in via degli Scolopi.

Le lezioni si terranno due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì, e all’interno dell’orario 15-18 si terranno, appunto, le lezioni della durata di 45 minuti con possibilità di lezioni individuali e collettive a gruppi di livello.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: 338.8651671 – 348.0676119 – 347.5110920.

“La scuola di musica della Filarmonica Castiglionese si pone come obiettivo la formazione teorica e pratica dei nuovi allievi, destinati ad aggiungersi all'organico del gruppo.

Agli studenti viene insegnata, in primo luogo, la lettura musicale secondo la tradizione della musica classica. Successivamente, insegnanti specializzati sui vari strumenti (flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, corno, ecc.) introducono progressivamente gli allievi alla tecnica strumentale.

Sono previsti anche momenti di esercitazione in gruppo, che da subito consentono di apprendere le basi della musica d'assieme” dichiara il presidente Andrea Paglicci Reattelli.