Arezzo, 13 ottobre 2023 – Al via domani la seconda edizione del MyStufato food & fun festival, l’evento che celebra il piatto principe della tradizione, lo stufato alla sangiovannese. Varie location nel centro storico saranno caratterizzate da preparazioni che partono dagli ingredienti dello Stufato alla Sangiovannese, selezioni di vino nazionali con 60 etichette fra nord, sud e centro Italia e sani divertimenti. Due giornate a metà fra street food e social dining.

Già dalla mattina saranno allestiti i banchi, un market di oltre 30 espositori selezionati di artigianato, vintage e handmade. A fare da colonna sonora al festival, in ogni angolo del centro storico di San Giovanni Valdarno sarà possibile trovare musica live, vinili, dj set e buskers. Ma anche attrazioni, attività e giochi per i più piccoli. Il taglio del nastro della manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il contributo e il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno e il sostegno della Bcc Banca del Valdarno, è in programma sabato 14 alle 11,30.

Saranno coinvolti oltre 60 artisti in due giorni. Fra gli ospiti più attesi i musicisti della band The Rock'n'Roll Kamikazes che si esibiranno domani, sabato 14 ottobre, alle 21. Un tornado di energia e rock'n'roll che vira dal wild rock'a'billy al soul di marca Motown, dallo swing più saltellante a colate laviche stomp-blues, concedendosi anche qualche languido ed avvolgente slow da fumoso jazz-club senza mai perdere di vista l'approccio semplice, diretto e viscerale e delle origini.

Sabato e domenica si aggirerà per le vie di San Giovanni Mark Di Giuseppe - The Legendary Straniero, un one man band proveniente da Chicago, con oltre 30 anni di esperienza internazionale in spettacoli ambulanti e sul palco. I suoi strumenti sono creazioni personali, unici ed originali . Uno degli strumenti usati sul palco è la chitarra a doppio manico, strumento dotato di doppia accordatura: una chitarra accordata normalmente e la seconda accordata in blues e slide. Per gli spettacoli itineranti, invece, Mark suona un banjo elettrico a 4 corde , anch'esso creato e costruito artigianalmente con decorazioni in madreperla e abalone. I tamburi sono una meraviglia della meccanica : una grancassa ricavata da una bacinella di plastica con rullante, piatto, campanaccio, woodblock il tutto arricchito dal suono dell'armonica . Oltre a tutti questi strumenti, lo spettacolo di Mark e' caratterizzato da un particolare modo di cantare:grazie all'elettronica ad alta tecnologia Mark è in grado di cantare formando armonie a più voci. La musica spazia tra blues, R&B, soul, rock classico anni '70, rock & roll anni '50, reggae, ska, calypso, jazz e country oltre ai classici italiani, napoletani e gitani includendo nel suo repertorio anche canzoni popolari in 14 lingue differenti.

Domenica 15 ottobre largo ai New Tones, un trio romano, appassionato di rock’n’roll e di armonizzazioni vocali. Si ispirano alle Doo Wop band degli anni ’50 /’60 come Danny & the Juniors, Dion & the Belmonts, Tokens, Crests, Stereos; ma amano interpretare anche brani di bands del genere più moderne come: Jets, Keytones, Roomates. Insieme sulla scena da dieci anni, hanno unito esperienze e capacità per dare vita a questo progetto ricercato, dove armonie e spirito rock’n’roll si fondono in un trio affiatato ed esplosivo.

Infine, sempre domenica ottobre al MyStufato, alle 21, arriverà Claudio Gregori in arte Greg, il celebre comico del duo “Lillo & Greg” con la sua band Greg & The Rockin' revenge Greg da sempre appassionato del rock’n’roll e rockabilly che pervase l’America degli anni ’50, si cimenterà nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Billy Lee Riley, Carl Perkins e non solo. Sono presenti infatti anche molti brani originali scritti dallo stesso Greg, accompagnato da un manipolo di noti “desperate” Rock’n’Rollers, musicisti dall’esperienza ventennale nel genere, quali: Andrea Pesaturo (chitarra), Clem Bernabei (piano), Ivano Sebastianelli (contrabasso), Riccardo Colasante (batteria), i Rockin’ Revenge, trascineranno nelle atmosfere e nei ritmi degli anni 50 con quell’entusiasmo e spensieratezza tipica della più grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.

Mostre

In occasione dell’evento MyStufato sarà possibile visitare anche la mostra “Bizzarro e Capriccioso Umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea” allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. E’ promossa e organizzata dal Comune di San Giovanni Valdarno e inserita nel progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

A Casa Masaccio è invece in corso la mostra “orizzonti” a cura di Daniele Fenaroli con il supporto di Cloé Perrone, che ospita una selezione di sei opere pittoriche di Antonietta Raphaël in dialogo con nuove opere realizzate per l’occasione da Dominique Fung e Lenz Geerk.

Nella giornata di sabato i musei resteranno aperti fino alle 23.

I parcheggi

Ecco l’elenco dei parcheggi che potranno essere utilizzati per partecipare all’evento MyStufato.

Parcheggio via 2 Giugno

Parcheggio piazza della Libertà

Parcheggio di via Vetri Vecchi

Parcheggio Carlo Alberto dalla Chiesa

Parcheggi zona Sant’Andrea

Si ricorda che la domenica sono gratuiti anche i parcheggi con strisce blu

