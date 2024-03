Arezzo, 14 marzo 2024 – Al Teatro Rosini di Lucignano è di scena la Stand Up Comedy firmata da Francesco Fanucchi. Il comico lucchese, lunedì 18 marzo con inizio alle ore 20:00, porterà sul palco del Rosini lo spettacolo “Molto pop”. Accompagnerà l’appuntamento l’apericena preparata dal Bar Bistrot Fuoriporta. L’evento è a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura.

Francesco Fanucchi nasce a Lucca il 14 giugno del 1994. Essendo lucchese è diffidente come un ligure e irascibile come un toscano. Ha calcato numerosi palcoscenici italiani ed è attivo sui principali canali social e in tv, di cui si conta la partecipazione a due stagioni del programma Stand Up Comedy su Comedy Central.

Racconta Fanucchi: «Allora, le persone serie che lavorano con me mi chiedono di scrivere una sinossi per questo nuovo spettacolo. Io non so che minchia scrivere. Perciò, partiamo dalle cose semplici. Lo spettacolo si intitola Molto Pop. In teoria, parla di cose che mi fanno ridere, tra cui: i Comics, i camerieri viscidi, i contadini pazzi, i Narcos disabili e le serie tv di m4rda. In pratica, cerco di far ridere unendo argomenti considerati leggeri con robetta più oscura. Ecco, questo è quello che posso anticipare. Per il resto, ci vediamo LIVE».

Il menù dell’apericena (prima consumazione inclusa) prevede: salumi; sformato di broccoli più patate; bruschetta frittata, salsa e formaggio; polpetta; assaggio di tonno del Chianti; rose di piadina; crostata morbida salata; sandwich; focaccia farcita; caprese di verdura; mix di dolci. Inoltre, in fase di prenotazione, è possibile richiedere il menù vegetariano.

Ingresso allo spettacolo € 20. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione: a Lucignano presso Ufficio Turistico (Museo Comunale) - Piazza del Tribunale - tel. 0575 838001; ad Arezzo presso Officine della Cultura - via Trasimeno 16, tel. 0575 27961 - 338 8431111.

Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org e www.teatrorosini.it. La Stagione Teatrale 2024 del Teatro Rosini di Lucignano, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, è realizzata con il contributo di Regione Toscana e Ministero della Cultura e in collaborazione con Rete Teatrale Aretina e RAT (Residenze Artistiche Toscane).