Al Mecenate, al via la stagione La danza che muove

Arezzo, 8 novembre 2023 – Riparte la danza a teatro. La stagione 2023/24 riparte dal Teatro Mecenate di Arezzo con una rinnovata programmazione: le storiche rassegne Invito di Sosta e Altre Danze infatti, si riuniscono in

«La danza che muove», un programma organico e inclusivo

che si rivolge a un pubblico esteso, con cinque spettacoli, incontri con artisti e numerosi laboratori aperti a tutte e tutti, senza limiti di età.

«In questi lunghi anni abbiamo

dato al territorio aretino l’opportunità di conoscere questa meravigliosa arte e abbiamo orientato

con gradualità il pubblico dando

gli strumenti per distinguere e apprezzare i differenti ambiti di

scrittura – spiega Sosta Palmizi -

Dalla tradizione contemporanea

d’autore a tratti più sofisticata, a

esperienze multidisciplinari, a

spettacoli rivolti alle piccole e alle giovani generazioni. La danza

che muove evolve in questa direzione meno settorializzata, abbracciando la forza della qualità

artistica e la trasversalità dei linguaggi, con la necessità e il desiderio di mettere al centro i giovani offrendo spunti di riscoperta

del corpo, dell’ascolto e della relazione con gli altri».

Si parte domenica 26 novembre

alle 17 con Cenerentola di Zaches Teatro uno spettacolo adatto dai 5 anni che lunedì 27 novembre, alle 10 sarà proposto in

matinée per le scuole.

Alcune coreografie di Jacopo

Jenna in scena domenica 21 gennaio alle 17 e lunedì 22 gennaio alle 10 nel matinée per le scuole.

Luna e il suo Mostrogiramondo

di Valentina Dal Mas sarà al Mecenate domenica 18 febbraio alle 17

spettacolo adatto dai 5 anni e lunedì 19 febbraio, alle 10 in matinée per le scuole. Onde di Simona Bertozzi va in scena domenica

10 marzo alle17. Appuntamento

con KLeuR+ di Dadodans/ Gaia

Gonnelli domenica 14 aprile alle17, uno spettacolo dai 2 anni

che lunedì 15 aprile, alle 8:30 e alle 10:45 sarà proposto in matinée per le scuole.

La danza che muove è la rassegna curata da Sosta Palmizi e realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze,

con il sostegno del Comune di

Arezzo, Fondazione Guido

d’Arezzo, UnicoopFirenze e in

collaborazione con Spazio Seme, Semillita Atelier, Istituto

Comprensivo Francesco Severi,

Libreria La Casa Sull’Albero Arezzo, Liceo Coreutico Piero Della

Francesca.