Ad Arminio con "Sacro minore" a Viareggio: il "Camaiore-Francesco Belluomini"

Franco Arminio (nella foto), con "Sacro minore" (Einaudi) vince il 35° Premio letterario "Camaiore-Francesco Belluomini". A decretarne la vittoria la giuria popolare che ha votato le opere selezionate dalla giuria tecnica presieduta da Rosanna Lupi: insieme ad Arminio, Gabriella Fantato con "Terra magra" (Il Convivio), Gian Mario Villalta ("Dove sono gli anni", Garzanti), Giovanni Ibello ("Dialoghi con Amin", Crocetti) e Duccio Trombadori ("Frottole", Marietti). Premio Internazionale a Diane Seuss per "La ragazza dalle quattro gambe" (Ensemble). Camaiore Proposta "Vittorio Grotti" e Premio Siae Under 35 a Diletta D’Angelo per "Defrost" (Interno Poesia). Premio Speciale ad Eugenio De Signoribus ("Nel villaggio oscuro", Manni). Menzione alla memoria per Alberto Toni ("Tempo d’opera", Il ramo e la foglia). Premio alla carriera a Luigi Fontanella con "Dell’ultimo orizzonte. Poesie scelte (1970 - 2021)" (Interlinea) e Dante Marianacci per "Bagliori planetari" (Aragno).