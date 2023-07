A Zenzero OFF l'esordio letterario di Elisa Marcheselli

Arezzo, 12 luglio 2023 – E' ormai parte essenziale del nostro quotidiano, è lavoro, è tempo libero, è informazione, è socializzazione, è opportunità. Ma può anche diventare rischio, minaccia, dipendenza: ed è la coscienza sempre più diffusa di questa deriva negativa che accresce l'interesse verso la maggiore comprensione di un fenomeno del quale quasi tutti ci sentiamo, in maniera e misura diversa, comunque condizionati, al contempo sempre più attenti a preservare il nostro benessere psicologico. Ad aiutarci in questa ricerca di consapevolezza arriva il libro della psicologa e psicoterapeuta Elisa Marcheselli, “Senza controllo. Le minacce del web viste dalla psicologia e le sue meravigliose opportunità” (Edizioni Helicon), una lettura diretta e convincente dell'importanza di approfondire le dinamiche che stanno alla base del nostro “vivere nella rete” per poter avere gli strumenti giusti e necessari, da una parte ad affrontarne i pericoli, dall'altra a sfruttarne al meglio quelle che appaiono essere le infinite potenzialità. Un libro che, come scrive la stessa Autrice, serve davvero a giovani e meno giovani, a chi si fida troppo e a chi non si fida per niente di internet, a chi ha conosciuto un mondo “senza” e a chi “senza” non riesce a immaginarlo. Per tutti, “Senza controllo” vuole essere una guida semplice per comprendere che dietro ognuna delle macchine connesse alla rete globale ci sono persone in carne ossa, con desideri e bisogni, paure e impeti: tutte emozioni che è necessario imparare a controllare, senza, al contrario, subirne il controllo, per un utilizzo sano del web.

L'incontro con Elisa Marcheselli si terrà giovedì 13 luglio alle ore 18,30 nel cortile del Palazzo ex scuola Chiarini in via Pellicceria. A dialogare con Elisa Marcheselli e ospite del pomeriggio letterario, l'attrice Nicoletta Romanoff, che ha firmato la presentazione del libro.

L'appuntamento è ad ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, si terrà nella sala interna del Palazzo.

