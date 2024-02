A lezione di geroglifico. Al salone TourismA l’archeologia del futuro

Da dieci anni richiama appassionati di archeologia da tutta Italia, trasporta il pubblico da un’epoca all’altra, abbracciando tutti i continenti con le meraviglie del passato: dagli antichi egizi alle civiltà precolombiane, dalla Grecia classica ai Romani.

TourismA festeggia il decimo compleanno e torna a Palazzo dei Congressi di Firenze dal 23 al 25 febbraio.

Il Salone di Archeologia e Turismo Culturale è organizzato dalla rivista Archeologia Viva di Giunti Editore, e anche per questa edizione prevede decine di incontri, centinaia di relatori, stand, laboratori didattici, lezioni di geroglifico, mostre, cinema, premi internazionali, installazioni multimediali, virtual tour, archeodegustazioni di pietanze etrusco-romane. Con il gran finale di Alberto Angela, padrino della kermesse fin dalla prima edizione. Tutto a ingresso libero e gratuito.

Nel corso dei tre giorni si parlerà di archeologia, ma anche di ambiente e turismo culturale con particolare attenzione a un modo di viaggiare consapevole e sostenibile.

Fra gli oltre 200 relatori dei convegni nel Palacongressi, non mancano i big, fra cui il giornalista Aldo Cazzullo, il critico d’arte Vittorio Sgarbi, il filologo Luciano Canfora, il geologo Mario Tozzi, il medievista Franco Cardini, il cantautore Francesco Guccini, il paleoantropologo Giorgio Manzi, l’archeologo classico Andrea Carandini, lo storico Aldo Schiavone e l’attesissimo Alberto Angela.

Il giornalista Massimo Polidoro interverrà per presentare il libro-intervista “Piero Angela. La meraviglia del tutto“, appena uscito per Mondadori.Sarà sempre TourismA a ospitare la II edizione del premio Gist A - Archeological & Cultural Tourism Award, dedicato al turismo archeologico e culturale. Nato lo scorso anno da un’idea della giornalista Clara Svanera il Premio è organizzato con Toscana Promozione Turistica.

Per tutti gli studenti della Toscana a grande richiesta tornano i laboratori di archeologia sperimentale dove si potrà imparare a costruire una lucerna romana, creare pendagli con incisioni in etrusco, realizzare un cartiglio egizio, suonare strumenti musicali preistorici e molto altro. I laboratori sono tutti gratuiti, necessaria solo la prenotazione per organizzare al meglio le presenze.

"Dieci anni sono un grande traguardo - afferma Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e “tourismA”-. La manifestazione è diventata punto di riferimento per gli operatori turistici alla ricerca di sempre nuove proposte in arrivo dal mondo dell’archeologia e del patrimonio ambientale. Al tempo stesso è una grande festa della cultura, aperta e gratuita per tutti. Ne siamo molto orgogliosi".

Per l’occasione, venerdì, la soprintendente di Firenze, Antonella Ranaldi racconterà della scoperta archeologica avvenuta durante i lavori di costruzione del centro sportivo Viola Park, a Bagno a Ripoli, con reperti che vanno dall’VIII secolo a. C al VI d.C. Nei 26 ettari del terreno della Fiorentina sono emersi i resti di una fattoria romana, una strada e una necropoli con quasi 170 tombe, insieme a oggetti e corredi funebri. Lo scavo si è concluse con la protezione delle strutture rinvenute e il loro riseppellimento, per consentire la conclusione dei lavori del centro sportivo ed evitando danneggiamenti ai resti antichi.

Info su www.tourisma.it