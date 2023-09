A Barga la passione è scozzese con la pop star Paolo Nutini

BARGA (Lucca)

"The most scottish town in Italy". Questa è Barga, la città più scozzese che potete trovare in Toscana, anzi in Italia. E’ incastonata tra Appennino e Apuane e davvero non ti aspetteresti di respirare proprio qui, nel suo borgo medievale, aria di Scozia. Eppure è così. Lo avverti passeggiando per le vie dove spesso capita di incontrare persone che conversano allegramente in glaswegian, l’accento di Glasgow; lo vedi nei colori biancoverdi della squadra di calcio amatori locale che si inspira ai Celtic di Glasgow; lo assapori nelle fragranti porzioni di pesce e patate della sagra del fish and chips, piatto tipico scozzese, che ogni estate si consuma allo stadio Johnny Moscardini.

Non vi basta? Allora sappiate che Barga è stata scelta come dimora negli ultimi anni della sua vita dal grande pittore scozzese di fama mondiale John Bellany e che ogni estate fra le presenze illustri nella cittadina c’è anche la pop star scozzese Paolo Nutini, la cui famiglia che vive a Paisley, manco a dirlo, è originaria di Barga. Del resto nei due secoli scorsi da Barga c’è stata una forte emigrazione verso il Regno Unito ed in particolare verso la Scozia. Qui i barghigiani hanno trovato uno sbocco lavorativo importante nel mondo del commercio e della ristorazione.

Così, grazie ai ‘bargo-scozzesi‘, si è creato un forte legame tra Barga e la Scozia. Rinsaldato in questi ultimi anni anche dal "Barga Scot weekend" che a settembre celebra soprattutto l’amica Scozia, con una immersione totale nei sapori del whisky e della birra scozzesi, nei colori dei kilt, nei suoni delle cornamuse e nella cultura scozzese. L’appuntamento è nel centro storico di Barga domani, il 9 e il 10 settembre.

Domani alle 17.30 l’inaugurazione e l’apertura degli stand nel centro storico con prodotti tipici scozzesi acquistabili no-stop nella tre giorni. Nell’occasione musicisti e ballerini di Scotia Shores e Cateaters Pipe Band riempiranno con uno spettacolo itinerante le vie e le piazze del centro storico con musica e balli scozzesi fino a sera. Durante il pomeriggio e la serata poi anche tanti altri incontri culturali, musicali e non solo. Sabato 9 settembre tra i vari momenti, alle 16, a Palazzo Balduini, mini-corso e degustazione di whisky.In giro per Barga Vecchia poi, degustazioni di birra scozzese, incontri letterari e la sera finale in bellezza alle 21 sulla terrazza del Museo Le Stanze della Memoria con la Ceilitaly Ceilidh Band. Il finale domenica 10 settembre: alle 15 nel centro storico, la sfilata di cornamusa e tamburi della Royal Highland Company Pipes & Drums.

Luca Galeotti