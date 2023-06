79enne colpisce nido con carabina, uccide piccione, ferisce gattino

Un uomo di 79 anni ha preso di mira un nido con una carabina ad aria compressa e ha ucciso un piccione. Il fatto risale agli inizi di maggio: a Foligno, in una via del centro, venne rinvenuto al suolo un piccione agonizzante, colpito con un pallino di piombo. Il piccione è poi morto per le ferite. I carabinieri hanno individuato il responsabile. L’uomo ha detto che il nido nella grondaia della sua casa ostruiva il corso dell’acqua piovana. Quindi ha sparato al nido con la carabina. A suo carico è stato ipotizzato il reato di maltrattamento di animali, con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica di Spoleto e ritiro cautelare delle armi di proprietà ad aria compressa.

Altro episodio di violenza: domenica a Pancole, Scansano (Grosseto) è stato ferito un gattino con un pallino sparato da una carabina ad aria compressa: rischia la paralisi.