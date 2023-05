L’energia di Tananai: "Un duetto con Jovanotti? Perché no, glielo scrivo..."

Arezzo, 27 maggio 2023 – Il tour estivo di Tanani riparte dal Cortona Comics. Dopo oltre 40mila biglietti venduti e sold out a Napoli, Roma e Milano, l’artista milanese continua il suo viaggio live per l’Italia approdando proprio a Cortona. L’appuntamento voluto dalla Cortona Sviluppo guidata dall’amministratore Fabio Procacci, è fissato per giovedì 1° giugno alle ore 21 allo stadio Tiezzi di Camucia. La città è in fermento, anche perché saranno circa 6 mila gli spettatori per Tananai, all’anagrafe Alberto Cotta Ramusino.

Gli organizzatori hanno previsto una viabilità alternativa per raggiungere lo stadio con navette gratis da Camucia e Terontola.

Tananai, lei riparte per il tour estivo carico dei successi di quello invernale appena concluso. L’adrenalina dei sold out collezionati in giro per l’Italia è ancora in circolo?

"Assolutamente sì. La dimensione live è la mia casa, penso che l’adrenalina che mi dà il palco non si possa esaurire facilmente. Il momento dei concerti è l’unico, insieme a quello della scrittura, in cui non lotto contro nulla e sono me stesso completamente".

La prima tappa proprio a Cortona, terra di Lorenzo Cherubini con cui hai avuto il piacere di duettare anche al Jova Beach Party. Lo chiamerà per un abbraccio pre-concerto? E un duetto sul palco cortonese insieme è solo un sogno?

"Ho grande stima di Jovanotti, sia come persona sia come artista. Non so se sarà possibile un duetto per questa occasione, ma sicuramente gli scriverò, ci sentiamo spesso".

Che concerto dovremo aspettarci?

"Ci saranno momenti diversi, alcuni in cui si ballerà, altri in cui ci si abbraccerà, momenti più intimi e altri di festa. Di sicuro, oltre ai pezzi dell’album Rave, Eclissi, canterò qualcosa del vecchio Ep Piccoli boati; alternerò canzoni dance e ballatone strappalacrime: caldo e freddo, freddo e caldo. Sto già assaporando il momento in cui intonerò Tango e Abissale dal vivo insieme al pubblico".

La sua tappa toscana è legata anche alla prima edizione del Cortona Comics dedicata al mondo dei fumetti. È un appassionato del genere?

“Certo, ho iniziato da piccolo con Topolino e mi sono appassionato sempre di più. Durante l’adolescenza leggevo molto i manga, soprattutto Naruto, Death Note, Attac on Titan, Fullmetal Alchemist".

Facciamo un gioco: se ti potessi trasformare in un personaggio dei fumetti, quale sceglieresti?

"Sicuramente Sasuke di Naruto, è un gran figo, è sempre stato il mio personaggio preferito".

Dopo la lunga estate in tour hai già progetti nel cassetto a cui stai lavorando?

"Tanti progetti ma accomunati da un unico obiettivo: tanta musica, tanti concerti, tante emozioni da condividere con chi vorrà ascoltarmi".

