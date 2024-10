Una sontuosa BC Servizi Arezzo vince al Palasport Estra contro la Virtus Siena

Arezzo, 21 ottobre 2024 – Grande vittoria della BC Servizi Arezzo che rende amaro il ritorno di coach Evangelisti al Palasport Estra Mario D'Agata, gli amaranto sfoderano una prestazione ai limiti della perfezione battendo nettamente la Stosa Virtus Siena.

Il quintetto di coach Fioravanti parte con l'acceleratore a tutta con un parziale di 11-2 che indirizza subito la partita a proprio favore, la Virtus prova a coinvolgere Gianoli nei propri giochi offensivi ma non riesce a limitare più di tanto le iniziative delal SBA. Nonostante qualche problema nei falli personali con Lemmi e Prenga fuori, il ritmo della BC Servizi non cala ed il vantaggio alla prima sirena è di 23-11 per Arezzo.

Gli amaranto non abbassano la guardia e costringono ad una serata al tiro particolarmente negativa gli esterni senesi che non trovano canestri da fuori, così il vantaggio dei ragazzi di coach Fioravanti continua a dilatarsi senza che gli ospiti riescano a trovare una reazione.

Una tripla di Bischetti lancia la BC Servizi sul 41-17 prima che Olleia porti 4 punti che fissano il punteggio all'intervallo sul 43-21 per gli amaranto. Neanche la pausa lunga ferma la determinazione della SBA che non permette agli avversari di provare a cambiare l'inerzia del match, Toia è infatti un perfetto metronomo capace di innescare al meglio i compagni dove si erge a protagonista un ottimo Buzzone.

I minuti scorrono con la BC Servizi sempre in pieno controllo della partita, Arezzo riesce anche ad incrementare ulteriormente il proprio vantaggio (68-41 a fine terzo quarto), toccando anche il +31 sul 74-43. A questo punto Zocca e Dal Maso guidano gli ospiti ad una mini rimonta rendendo meno amaro, almeno a livello di differenza punti, il finale di gara.

Una schiacciata in contropiede di Iannicelli suggella il successo della SBA perchè la squadra di coach Fioravanti gestisce il vantaggio portandosi a casa una meritata vittoria con il punteggio di 91 a 67, un successo prezioso anche a livello di morale perchè porta a due i successi consecutivi della BC Servizi in questa fase di campionato.

Il pubblico del Palasport Estra tributa il giusto applauso a tutti i protagonisti amaranto che domenica prossima alle 18 torneranno in campo sul parquet dell'Olimpia Legnaia Firenze.

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-Stosa Cucine Virtus Siena 91-67 Parziali: 23-11; 43-21, 68-41

BC Servizi: Scortica 8, Toia 11, Nica, Iannicelli 12, Marcantoni, Buzzone 21,Lemmi 2, Prenga 13, Vagnuzzi, Kader 10, Terrosi, Bischetti 14. All. Fioravanti Ass.

Liberto Stosa: Bartoletti 7, Dal Maso 11, Joksimovic 4, Zocca 18, Falchi 3, Olleia 8, Costantini 2, Calvellini 2, Gianoli 9, Braccagni 3, Bartelloni. All. Evangelisti Ass. Braccagni e Rossi