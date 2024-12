Un dicembre ricco di attività al Palazzetto del Nuoto di Arezzo

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Un mese di dicembre ricco di attività al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Le ultime settimane dell’anno sono scandite da una serie di iniziative di promozione e formazione che, rivolte a ogni fascia d’età, interesseranno tutte le diverse discipline ospitate dalle vasche della struttura cittadina: dal nuoto al nuoto sincronizzato, dal fitness in acqua al triathlon.

La volontà della Chimera Nuoto, infatti, è di sfruttare il periodo delle festività per stimolare ulteriori occasioni di allenamento, socializzazione e divertimento, favorendo anche l’acquisizione di nuove capacità acquatiche.

La prima data sul calendario è domenica 15 dicembre con il “Triathlon & Master Day” per un’intera giornata tecnica- didattica-ricreativa che, dalle 9.00 alle 16.00, è rivolta ad atleti o aspiranti atleti di triathlon, a nuotatori del settore per adulti Master o ad allievi della scuola nuoto intenzionati ad affacciarsi allo stesso settore Master.

L’iniziativa prenderà il via con una parte pratica in vasca finalizzata alla costruzione della nuotata, del corpo propulsore tra i diversi stili e della funzione respiratoria, poi verrà proposta una sezione teorica in aula e infine sarà previsto il ritorno in acqua per un allenamento tecnico a coppie, un allenamento aerobico e un allenamento senza corsie.

La settimana successiva è previsto il Saggio di Natale del nuoto sincronizzato: alle 17.00 di sabato 21 dicembre, le sincronette vivranno un pomeriggio di festa attraverso un incalzante susseguirsi di balletti, gare ed esercizi a tema con l’obiettivo di condividere i progressi vissuti nei primi mesi di allenamento della nuova stagione e di permettere alle bambine di provare le emozioni di esibirsi di fronte a un pubblico.

Tra gli appuntamenti più attesi e partecipati delle festività rientrerà il tradizionale Fitness di Natale che, venerdì 27 dicembre e venerdì 3 gennaio, si svilupperà attraverso un ciclo di allenamenti a ritmo di musica tra esercizi e attrezzi di diverse discipline del fitness in acqua quali Bike, AcquaCircuit o AcquAlta.

Gli atleti dei settori agonistici e preagonistici della Chimera Nuoto, infine, saranno attesi tra venerdì 27 dicembre e lunedì 30 dicembre da raduni collegiali con coetanei di altre società dalla Toscana, dal Lazio e dall’Umbria all’insegna del confronto, della formazione e dello sviluppo psico-motorio in preparazione alle gare della stagione 2025.

Ulteriori informazioni sulle singole iniziative sono disponibili sulla pagina facebook “Palazzetto del Nuoto - Centrosportchimera”.