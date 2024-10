Arezzo, 18 ottobre 2024 – Un corso gratuito di nuoto nell’autunno del Palazzetto del Nuoto di Arezzo. L’iniziativa è organizzata dalla Chimera Nuoto che, a partire da lunedì 28 ottobre, proporrà tre settimane di lezioni promozionali dedicate all’insegnamento della disciplina e allo sviluppo della sicurezza nelle acque con percorsi orientati a tutte le fasce d’età: dai bambini di quattro anni agli adulti.

La volontà è di far vivere un primo approccio al mondo del nuoto, andando a prevedere un ciclo di sei incontri che saranno ospitati in vasche di diverse altezze e che saranno strutturati con l’obiettivo di andare a sviluppare le prime capacità natatorie.

Il metodo di insegnamento attuato dagli istruttori della Chimera Nuoto, infatti, è incentrato sulla didattica attiva della “pedagogia dell’azione” che incentra l’apprendimento sulla pratica e sui compiti da svolgere attraverso un percorso progressivo che conduce dal galleggiamento ai quattro stili e che permette, in pochi allenamenti, di acquisire le basi tecniche necessarie per muoversi in sicurezza nelle acque.

Il corso autunnale parte con i bambini tra quattro e sei anni che, dalle 16.50, potranno vivere esperienze in vasca piccola e in vasca media con un approccio ludico tra giochi, circuiti, esercizi ed educazione respiratoria per familiarizzare con l’ambiente acquatico.

I ragazzi dai sette ai diciassette anni e gli adulti dai diciotto ai cent’anni saranno attesi rispettivamente alle 18.40 e alle 20.20 e, dopo essere stati divisi in gruppi omogenei a seconda delle fasce d’età, svolgeranno le sei lezioni direttamente in vasca grande con un percorso dove sarà possibile imparare a muoversi da un punto all’altro della piscina, a spostarsi con una sempre più prolungata immersione, ad arrivare sul fondo con tutte le parti del corpo, a passare attraverso l’acqua con il minor sforzo possibile e a prendere aria per percorrere distanze lunghe senza fermarsi.

Il tutto, con un’attività atraumatica che rinforza il sistema muscolare, stimola il ritmo respiratorio, aiuta la circolazione sanguigna e linfatica, rinforza il cuore e scarica le tensioni della giornata, facendo affidamento su un ambiente chiuso e temperato in cui svolgere sport con continuità anche nei mesi più freddi dell’anno.

Il corso al via il 28 ottobre proseguirà poi giovedì 31 ottobre, lunedì 4 novembre, giovedì 7 novembre, lunedì 11 novembre e giovedì 14 novembre; per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a [email protected] o recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto.