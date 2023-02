Chimera nuoto

Arezzo, 14 febbraio 2023 – Un argento per la Chimera Nuoto al Campionato Regionale Indoor di Fondo. Tre giovani atleti della società aretina sono scesi in vasca a Livorno in un'impegnativa gara sviluppata su 3000 o 5000 metri in stile libero che ha richiesto carattere, resistenza e tecnica, chiudendo la prova con la soddisfazione di festeggiare una medaglia.

Il merito è di Natalia Mazzeschi del 2010 che, nella categoria Ragazzi, ha nuotato i 3.000 metri con il tempo di 38'56''40, meritando il secondo gradino del podio e confermando capacità e preparazione anche sulle lunghe distanze. La squadra della Chimera Nuoto era poi completata da Alessio Menchetti e Riccardo Maurizi del 2009 che si sono fermati rispettivamente all'undicesimo e al diciassettesimo posto.

Il gruppo Esordienti, nel frattempo, ha gareggiato a Cortona nella seconda prova invernale valida per conseguire i tempi per la qualificazione ai prossimi campionati regionali, registrando ottime prestazioni e positivi miglioramenti cronometrici a confronto con coetanei di società delle province di Arezzo, Firenze e Siena. I primi a scendere in vasca sono stati i più piccoli degli Esordienti B dove hanno ben figurato soprattutto Giorgio Raffi del 2012 (primo nei 100 misti e terzo nell'apnea partenza 25 metri), Matilde Beoni del 2013 (prima nell'apnea partenza 25 metri), Niccolò Gepponi del 2012 (secondo nell'apnea partenza 25 metri e terzo nei 100 misti), Anna Magi del 2013 (seconda nei 100 misti e terza nell'apnea partenza 25 metri) e Francesco Menchetti del 2013 (secondo nei 100 misti), poi la Chimera Nuoto ha fatto affidamento su Mattia Bianchini, Zoe Bondioli, Maria Chiara Bracciali, Viola Cenciarelli, Bernardo Cerofolini, Giulia Gaiti, Riccardo Pasquini, Margherita Squarcialupi e Simone Venezia.

Tra gli Esordienti A hanno invece trovato soddisfazioni Margherita Mattioli del 2011 (prima nei 100 dorso e seconda nei 100 stile libero), Leonardo Raffi del 2010 (primo nei 100 dorso e terzo nei 100 stile libero), Emma Donati del 2012 (seconda nei 100 dorso e terza nei 400 stile libero), Simone Sandroni del 2010 (secondo nei 100 stile libero e terzo nei 400 stile libero), Greta Viola Maraghini del 2011 (seconda nei 400 stile libero), Giusi Fiorucci del 2011 (terza nei 100 stile libero e nei 100 dorso) e Leonardo Pasquini del 2011 (terzo nei 100 dorso), oltre a Matteo Capanni, Morgana Milagros Domenichelli, Aurora Frulli, Mattia Gambini, Giulia Gianquitto, Sveva Pancini, Djulietta Rosca, Isabella Sacchetti e Asia Senesi. «La medaglia d'argento nel fondo - commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, - conferma la completezza e la competitività del nostro settore giovanile nelle diverse specialità del nuoto, con atleti capaci di imporsi anche nelle lunghe distanze dove abbiamo una tradizione sia in campo regionale che nazionale.

I bei risultati degli Esordienti sono invece un motivo per guardare al futuro con ottimismo: questo gruppo fa affidamento su tanti giovani atleti che, con impegno e passione, stanno dimostrando in gara la bontà del percorso di preparazione tecnica e caratteriale».