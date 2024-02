Arezzo, 29 febbraio 2024 – Trasferta internazionale in Inghilterra per il Team Jakini. Lorenzo Corsetti e Daniel Velea torneranno sul ring sabato 9 marzo a Barnsley nel Championship Kickboxing dove incroceranno i guantoni rispettivamente con Khan Haider nei -73kg e con Nathan Riddle nei -75kg nei primi combattimenti di una stagione in cui saranno entrambi chiamati a dimostrare la loro preparazione al di fuori dei confini nazionali.

Il 2023 aveva visto i due atleti aretini laurearsi campioni italiani nella disciplina K1 e, di conseguenza, l’obiettivo sarà ora di porre solide basi per provare a inseguire il titolo europeo, con un percorso che prenderà ufficialmente il via con questo appuntamento d’oltremanica.

Il Team Jakini, nel frattempo, ha archiviato la ventisettesima edizione de “Le stelle del ring” con un bilancio particolarmente positivo. Il gran galà degli sport da combattimento è stato organizzato per la prima volta al di fuori della provincia di Arezzo e ha vissuto una tappa al PalaFilarete di Firenze dove, davanti a oltre cinquecento spettatori, sono andati in scena nove incontri tra atleti professionisti provenienti dall’Italia e dall’estero che hanno trovato il loro cuore nelle assegnazioni del titolo mondiale WPKC di free boxing nella categoria Supermassimi a Marian Iovita e del titolo italiano di Boxe Global Combat nei -53kg a Sara Gallo del Combat Lab Firenze con un verdetto che non ha reso giustizia agli effettivi meriti di Sara Falchetti del Team Monis.

Il Team Jakini di Arezzo, invece, ha registrato una vittoria di Anton Torres per ko alla prima ripresa di Fizi Balaj della Black Eagle Gym di Brescia nei -60kg di boxe e una sconfitta ai punti di Antonio Baiculescu contro Luis Hodaj della Sport Virtus de La Spezia nei -73kg di kickboxing.

I riflettori saranno ora orientati verso sabato 8 giugno quando lo stadio comunale di Capolona tornerà sede della ventottesima edizione de “Le stelle del ring”, con la macchina organizzativa che è già stata attivata per rinnovare una serata ricca di combattimenti tra alcuni dei migliori rappresentanti della kickboxing internazionale.

«Il 2024 - spiega Nicola Sokol Jakini che, dopo aver vinto tre titoli europei, è oggi impegnato nell’insegnamento e nello sviluppo della kickboxing, - ci vedrà impegnati su più fronti. L’organizzazione di eventi ha conosciuto una prima tappa a Firenze e proseguirà a giugno con l’ormai tradizionale appuntamento de “Le stelle del ring” a Capolona.

Nel frattempo, i nostri atleti di punta Corsetti e Velea saranno impegnati in un percorso sportivo internazionale con la partecipazione a incontri contro avversari di tutta Europa che conoscerà la prima tappa con l’impegnativo banco di prova del Championship Kickboxing di Barnsley».