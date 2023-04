Toscana Tour senza soste Altra sfilata di campioni

AREZZO

Seconda settimana di gare al Toscana Tour. Salgono le iscrizioni, ben sopra i 1200 cavalli e sale anche l’agonismo. Nel Gran Premio c’è stato un podio tutto straniero con il primo posto del francese Pierre Marie Fraint in sella a Urdy d’Astree, il secondo del connazionale Francois Xavier Boudant su Brazyl du Mezel e il terzo posto in sella a Harwich Vdl di Marlon Modolo Zanotelli, il cavaliere brasiliano vincitore di due medaglie d’oro ai Giochi Panamericani. In quarta posizione l’amazzone tedesca Jorne Sprehe vincitrice con Hot Easy del Gran prix della scorsa settimana. Tutti al netto sugli ostacoli, ma Friant è riuscito a piazzare il tempo super di 42,12.Settima posizione per l’amazzone italiana Francesca Ciriesi con Cape Coral. Buona prova anche del giovanissimo cavaliere italiano Neri Pieraccini, 19esimo con Orleans van de Kruishoeve e che proprio negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre ha cominciato a fare le prime gare con i pony.

Nel piccolo Gran Premio ha invece suonato l’inno italiano con la vittoria di Alberto Zorzi che in sella a Stakalite ha chiuso il percorso nel tempo velocissimo di 40,59. Dietro di lui sul podio due cavalieri svedesi di tutto rispetto: Marcus Westergren su Dagada des Grevis e il campione olimpico Peder Fredicson che con H&M Bahia si è giocato la vittoria per pochi secondi sul tempo. Prima degli italiani Camilla Bosio in sella a Kindesth in dodicesima posizione. Due gare ad altissimo livello tecnico che hanno visto sfidarsi big dell’equitazione e giovanissimi cavalieri vogliosi di seguirne le impronte. Per Riccardo Boricchi, patron dell’Arezzo International Horse, un’altra settimana che si chiude con successo: "E’ bello vedere cavalieri del calibro di Fredricson volare sugli ostacoli con i loro cavalli sui nostri campi".E oggi partirà la terza settimana del Toscana Tour.

Sonia Fardelli