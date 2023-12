Terranuova rialza la testa. Massai doma la Rondinella

TERRANUOVA TRAIANA

3

RONDINELLA MARZOCCO

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-1-4-1): Antonielli, Minatti (24’ p.t. Senzamici), Petrioli (8’ s.t. Arnetoli), Cioce, Saitta, Bega, Mannella, Massai, Sacconi (39’ s.t. Matteini), Taflaj (29’ s.t. Mascia), Ceppodomo (29’ s.t. Viganò). A disp.: Fedele, Neri, Saputo. All.: Becattini

RONDINELLA MARZOCCO (4-2-3-1): Pecorai, Petri (24’ s.t. Giorgelli), Gorfini (6’ s.t. Travaglini), Mazzolli (17’ s.t. Caparrini), Bartolini, Falciani (31’ s.t. Colzi), Fantechi, Antongiovanni, Cragno (21’ s.t. Pecchioli), Rosi, Ricchi. A disp.: Bertini, Maragon, Marotta. All.: Francini.

Arbitro: Solito di Piombino

Reti: 28’ p.t. Ceppodomo, 32’ p.t. e 3’ s.t. Massai Note: ammoniti Bega, Cragno, Antongiovanni, Falciani. Angoli 5-2. Recupero 3’ p.t. e 5’ s.t.

TERRANUOVA – Il Terranuova si risolleva dopo la batosta subìta a Scandicci. Al Matteini contro la Rondinella finisce 3-0 per la squadra allenata da Becattini, fin qui imbattuta in casa da inizio stagione.

I ragazzi di Francini partono però con il piede giusto. Rosi vicinissimo al gol, in quello che è il terzo tentativo in pochi minuti dal fischio d’inizio per la compagine fiorentina. I valdarnesi, nonostante alcune difficoltà dovute alle evidenti qualità tecniche degli avversari, riescono a sbloccare il risultato alla mezzora alla prima occasione degna di nota. Il destro è di Ceppodomo, che infila la sfera nel sette dove Pecorai non può fare nulla. Il raddoppio non tarda ad arrivare, con un’iniziativa di Massai che riesce a districarsi con disinvoltura in un’area affollata, mettendo a segno il tiro vincente.

Alla ripresa è ancora il centrocampista terranuovese a realizzare la terza rete per i padroni di casa, su deviazione di Fantechi.

Francesco Tozzi