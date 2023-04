Terranuova-Grosseto, sfida playout

TERRANUOVA

È la partita decisiva. La permanenza in serie D del Terranuova Traiana si deciderà, forse, nella gara in programma oggi allo stadio comunale Mario Matteini contro un agguerrito Grosseto. Il condizionale è d’obbligo perché la classifica è ancora cortissima: fanalino di coda Montespaccato, Terranuova penultimo con 31 punti, poi Trestina e Città di Castello a 32, Ostiamare 34 e la coppia Mobilieri Ponsacco e Orvietana a 35, quest’ultima al momento in zona salvezza diretta. I terranuovesi sono reduci da due risultati utili consecutivi, la vittoria di Giovedì Santo con la Sangiovannese e il pareggio con il Ghiviborgo di domenica scorsa. I ragazzi di Cretaz vengono invece da una sconfitta di misura in casa ad opera del Tau. Biancorossi che si presentano dinanzi al pubblico amico al gran completo, anche se tra i diffidati spunta il nome di Alessandro Bega. Calori in questo rush finale non potrà fare a meno del centrale difensivo, che dovrà fare molta attenzione a non commettere infrazioni durante il match. Il patron dei maremmani Gianni Lamioni ha messo a disposizione dei tifosi ben tre pullman, che arriveranno in piazza Coralli stracolmi di sostenitori del Grifone, tutti desiderosi di tornare in Valdarno per fare bottino pieno dopo lo 0-3 incassato a tavolino contro la Sangio. All’andata, nella storica trasferta al Carlo Zecchini, furono i grossetani a prevalere con un gol di Cesaroni inflitto all’85’. Stavolta per Sacconi e soci c’è in palio un biglietto da staccare per agguantare i play-out.

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Scarpelli, Farini, Petrioli, Bega, Cioce, Artini, Gautieri, Massai, Dema, Meucci, Benucci, Sacconi. A disp.: Antonielli, Neri, Maloku, Mazzeschi, Occhiolini, Mascia, Ceppodomo, Schinnea. All.: Calori.

GROSSETO (3-5-2): Nannetti, Crivellaro, Bruno, Cretella, Ciolli, Bruni, Diambo, Pasciuti, Gomes, Giustarini, Moscatelli. A disp.: Cirillo, Ferrante, Generali, Caprioli, Veronesi, Battistoni, Scaffidi, Aleksic. All.: Cretaz.

Arbitro: Petraglione di Termoli (Longobardi-Ferraro).

Francesco Tozzi