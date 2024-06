Tennis per geometri, Geosport 2024: Arezzo si riconferma campione italiano

Arezzo, 21 giugno 2024 – Si è disputato tra il 5 e il 9 giugno scorso l’evento Geosport 2024 tra Riccione e Misano Adriatico, una rassegna sportiva fissa ogni anno in riviera per i tutti i Collegi dei Geometri d’Italia.

Anche quest’anno il Campionato Italiano di Tennis per Geometri ha regalato tante soddisfazioni al Collegio della nostra città. Alla 20esima edizione del Torneo Nazionale di Tennis per Geometri e G.L. Liberi Professionisti, Arezzo ha mantenuto il titolo di campione d’Italia per il terzo anno di fila.

Il percorso ha visto la squadra composta da Marco Sonnacchi, Giovanni Battista Scapecchi, Gabrio Caneschi, Pierluigi Zampini, Fedi Giancarlo e dai dirigenti Francesco Cerini e Antonello Corsi, vincere contro i Collegi di Torino, Pesaro e Rimini in match da due singoli e un doppio.

In finale, poi, è arrivato un nuovo successo su Torino. Presente anche la rappresentativa di Calcio a 8, che dopo aver vinto il proprio girone a punteggio pieno con tre vittorie sconfiggendo Bari, Padova e Ravenna, è stata sconfitta, prima in semifinale da Torino e poi nella finale per il terzo posto contro Bari.

I colleghi che hanno partecipato per il calcio a 8 sono Alessandro Avato, Lorenzo Tizzanini, Vincenzo Sica, Gabriele Capaccioli, Alessandro Capannini, Claudiu Iulian Cazacu, Francesco Ciabatti, Matteo Peruzzi, Tommaso Peruzzi, Lorenzo Pomeranzi, Matteo Tomberli, Raschid Ezzarouali e Marco Ciardi. Accompagnatori della spedizione Antonello Corsi e Alberto Ceccherelli.

Anche in questa edizione, i risultati raggiunti hanno tenuto alto, nuovamente, il Collegio dei Geometri di Arezzo a livello nazionale.