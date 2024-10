Tennis, campionati toscani under 14: spettacolo per il Tennis Club Castiglionese

Arezzo, 1 ottobre 2024 – “Nuovi successi per il Tennis Club Castiglionese che con Niccolò Pallotti seguito dal Maestro Francesco Zucchini; conquista una bellissima doppietta laurandosi Campione Toscano in singolare e in doppio in coppia, con Brando Andreani del Tennis Giotto”.

Così il sindaco Mario Agnelli all’indomani dell’edizione 2024 dei Campionati Toscani Under 14 tenutosi al Tennis Club Castiglionese con i migliori atleti under 14 presenti in Toscana. Questi i risultati finali: 𝗦𝗜𝗡𝗚𝗢𝗟𝗔𝗥𝗘 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝟭𝟰: 𝗡𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼̀ 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗰 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝗲 𝘀𝗶 𝗹𝗮𝘂𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗼𝘀𝗰𝗮𝗻𝗼 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟰 superando in finale con il punteggio di 6-2/7-5 l'avversario finalista Sergey Vostrikov del Matchball Firenze.

𝗦𝗜𝗡𝗚𝗢𝗟𝗔𝗥𝗘 𝗙𝗘𝗠𝗠𝗜𝗡𝗜𝗟𝗘 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝟭𝟰: 𝗕𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮 𝗩𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗧𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗚𝗶𝗼𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗶 𝗹𝗮𝘂𝗿𝗲𝗮 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝘀𝗮 𝘁𝗼𝘀𝗰𝗮𝗻𝗮 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟰 superando in finale con il punteggio di 6-4 / 6-3 l'avversaria finalista Alessandra Grotti dello Junior Tc Arezzo.

𝗗𝗢𝗣𝗣𝗜𝗢 𝗠𝗔𝗦𝗖𝗛𝗜𝗟𝗘 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝟭𝟰: 𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗽𝗶𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗡𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼̀ 𝗣𝗮𝗹𝗹𝗼𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗰 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗲 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗧𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗚𝗶𝗼𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗶 𝗹𝗮𝘂𝗿𝗲𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗼𝘀𝗰𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗼 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟰 superando in finale con il punteggio di 6-3 / 7-6 la coppia finalista formata da Aurelio Ramello del Ct Montecatini e Sergey Vostrikov del Matchball Firenze.

𝗗𝗢𝗣𝗣𝗜𝗢 𝗙𝗘𝗠𝗠𝗜𝗡𝗜𝗟𝗘 𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝟭𝟰: 𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗽𝗶𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗮 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗣𝗶𝗰𝗰𝗵𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗰 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝘃𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶 𝗲 𝗜𝗿𝗶𝘀 𝗡𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗮𝗻𝘁𝗼𝗳𝗹𝗲𝘅 𝗧𝗽𝗽 𝗖𝗹𝘂𝗯 𝘀𝗶 𝗹𝗮𝘂𝗿𝗲𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲 𝘁𝗼𝘀𝗰𝗮𝗻𝗲 𝘂𝗻𝗱𝗲𝗿 𝟭𝟰 superando in finale con il punteggio di 7-6 / 6-3 la coppia finalista formata da Alessandra Grotti dello Junior Tc Arezzo e Sofia Gagliardi del Tc San Miniato. Ancora le congratulazioni da parte del comune di Castiglion Fiorentino a tutti gli atleti e al Tennis Club Castiglionese per l’organizzazione dell’evento.