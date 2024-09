Straccabike nel segno di Agostinelli

Arezzo, 2 settembre 2024 – La 32esima edizione della Straccabike regala un esito abbastanza sorprendente. Non che Alessio Agostinelli non potesse essere considerato fra i favoriti, ma pochi avrebbero scommesso che la corsa aretina, tappa della Coppa Toscana Mtb e del Tour 3 Regioni si sarebbe trasformata in un suo monologo.

Il corridore della Ktm Protek Elettrosystem ha dominato la corsa di 44 km per 1.400 metri facendo il vuoto alle sue spalle. Il suo tempo finale è stato di 1h49’35” con un vantaggio di 2’18” su Stefano Valdrighi (Bottecchia Factory Team) che finora aveva contraddistinto l’evoluzione della Coppa Toscana Mtb e puntava a un altro successo.

Terza piazza per Nicola Furiasse (Biking Racing Team) a 3’21”, escludendo dal podio allo sprint Marco Galeotti (Zerozero Team), quinta piazza per Filippo Bertone (Bottecchia Factory Team) a 4’09”. Bella vittoria fra le donne per Silvia Scipioni (Nob Club) che conferma così il successo dello scorso anno.

Con il tempo di 2h26’24” ha prevalso per 3’56” su Cristiana Lippi (Ciclissimo Bike) e per 7’44” su Chiara Tassinari (Team Essere). Nel percorso medio di 29 km per 1.000 metri prima piazza per Giacomo Vannuzzi (Laris Bike) che in 1h29’49” ha staccato di 2’25” Francesco Cenni (Gs Poppi Bp Motion) e di 7’19” Luca Bonini, compagno di colori di quest’ultimo come anche di Sofia Cenni, vincitrice in campo femminile in 2h19’12” davanti a Sofia Fioravanti (Team Zamparella) a 14’39” e a Domenica Molinari (Bikefan) a 1h12’46”.

Clamoroso il successo di partecipazione alla corsa con oltre 530 arrivati fra i due percorsi. Per il Gs Avis Pratovecchio è la conferma di una tradizione che ormai è condivisa con tutto il territorio, grazie anche al sostegno dell’Amministrazione Comunale ma anche del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna che ha ospitato tutto il percorso.

Un grazie speciale anche a tutti gli sponsor e a coloro che hanno dedicato la domenica a coadiuvare gli organizzatori nella gestione del percorso e dei servizi. Prossimo appuntamento per la Coppa Toscana il 6 ottobre con un’altra classica di lungo corso, la 31esima Casentino Bike.