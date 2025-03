Steve La Chance conquista il cuore delle ballerine aretine

Arezzo, 31 marzo 2025 – I camerini de La Maison della Danza hanno risuonato dell’allegria contagiosa di 84 ballerine di ballerine provenienti da tutta la Provincia di Arezzo e oltre.

Una fila rispettosa e gioiosa di giovani talenti della danza che hanno atteso il proprio turno per ritirare il braccialetto/pass che dava il diritto a partecipare all’attesissimo stage modern con STEVE LA CHANCE. Sorrisi, emozioni, nessuna preoccupazione e tanta curiosità di conoscere un ballerino, coreografo e insegnante internazionale che ha vissuto una vita nella danza e per la danza.

Il Maestro Steve La Chance ha regalato tre intense lezioni di modern jazz ricche di suggerimenti e nuovi stimoli. Dall’accoglienza riservatagli da tutte le ballerine non vi è dubbio che ancora oggi è uno fra i professori più amati del talent Amici.

Era il 2002 quando esordì nella trasmissione di Maria De Filippi, distinguendosi da subito grazie alla sua passione e al suo carattere deciso. Nato in America, ma trapiantato in Italia, La Chance ha deciso di dire addio allo show di Canale 5 per dare vita a nuovi stimolanti progetti. La sua carriera nel mondo della danza era iniziata quando aveva solo 5 anni grazie alla madre, coreografa e insegnante di ballo.

Il talento di Steve La Chance, da subito, non era passato inosservato, portandolo a frequentare numerose scuole di danza sin da quando era adolescente. Da quel momento, con grande bravura e determinazione, ha iniziato a costruirsi un nome nel mondo della danza: a 15 anni prende parte alla sua prima tournée come professionista, mentre a 17 anni è protagonista di vari spettacoli teatrali in giro per il mondo.

Prende poi parte a numerosi video musicali internazionali. Il successo arriva in Italia grazie alla televisione. A notarlo è Pippo Baudo che lo sceglie per prendere parte a programmi come Fantastico 6, Festivalbar, I Telegatti e Sandra e Raimondo Show. Dopo aver affiancato Heather Parisi alla cerimonia degli Oscar, viene notato anche da Maria De Filippi. L’avventura di Steve LaChance ad Amici dura ben otto anni, dal 2002 sino al 2010.

Nel noto show lavora accanto ad Alessandra Celentano e Garrison, occupandosi principalmente di danza jazz e trasmettendo una grandissima passione ai suoi allievi. Dopo l’addio ad Amici, Steve LaChance ha continuato a vivere intensamente la danza. Per I.D.A. (International Dance Association), Steve La Chance ricopre il ruolo di Direttore Artistico di corsi di specializzazione per insegnanti e ballerini professionisti, nonché stage di perfezionamento aperti ai giovani danzatori.

Il corpo docente che lo affianca in questo progetto è composto dai più noti volti del mondo della danza e spazia dal jazz, al classico, al contemporaneo, all'hip-hop con corsi integrativi di tecnica e pilates. Il 26 ottobre 2008 ha aperto ufficialmente il Centro di Formazione alla Danza LaChance Ballet a Roma Nord, scuola che oggi è un punto di riferimento per molti giovani che studiano per intraprendere la professione di danzatori o di Musical performer.

Da molti anni è Direttore Artistico degli Eventi internazionali come Europa in Danza e LaChance Dance Competition. Dal 2023 ha aperto LaChance Arts School, un Liceo Coreutico divenuto subito Paritario, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Steve LaChance è un artista globale che ha contribuito a diffondere la passione per la danza in tutto il mondo.

La sua carriera è un esempio di talento, dedizione e passione per l’arte della danza. Complicità e condivisione per una mattinata davvero speciale a La Maison della Danza di Arezzo con uno straordinario ballerino, coreografo ed insegnante ma soprattutto una bella persona.

Steve La Chance è entrato subito in empatia con le sue allieve aretine, rendendo le lezioni semplicemente meravigliose. Un esempio di dedizione e passione per la danza: Steve La Chance conferma a come sia possibile seguire il cuore trovando il proprio ritmo nella vita. “Sono davvero felice dell’empatia che si è subito creata tra Steve e le tantissime ballerine che hanno partecipato allo stage di modern ad Arezzo” afferma Roberto Scortecci, direttore artistico de La Maison della Danza.

“È stata una mattinata ricca di emozioni - aggiunge Scortecci soddisfatto– e Steve ha regalato preziosi consigli durante tre lezioni davvero fantastiche”. " Mi piacerebbe che questi momenti di condivisione e complicità rimanessero impressi nei ricordi e nei cuori di tutte le ballerine” conclude il direttore artistico de La Maison della Danza.