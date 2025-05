Stasera il Palasport Estra apre le porte ai PlayOff della BC Servizi

Arezzo, 15 maggio 2025 – Stasera, giovedi 15 Maggio, alle 21 la BC Servizi Arezzo tornerà in campo al Palasport Estra per Gara 2 dei Quarti di Finale PlayOff contro San Miniato, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Rossetti di Rosignano Marittimo (LI) e Baldini di Castelfiorentino (FI).

Dopo la sconfitta di Gara 1 domenica scorsa in campo avverso, la BC Servizi è chiamata ad una vera e propria impresa per allungare la serie contro la formazione di coach Martelloni, negli ultimi due anni infatti, i cinque precedenti tra le due squadre hanno sempre visto prevalere San Miniato.

Gli amaranto avranno però dalla loro il sostegno del pubblico di casa che in tante occasioni è risultato un fattore importante a fianco di una squadra che al Palasport Estra ha costruito gran parte delle proprie fortune.

Per tutti gli sportivi amaranto l'appuntamento è di quelli da non perdere, i PlayOff tornano al Palasport Estra dopo la splendida cavalcata di due anni fa con la SBA che conquistò la promozione in Serie B nella post season, oggi in più la squadra di coach Fioravanti è riuscita a riportare la pallacanestro aretina ai suoi massimi livelli grazie ad un campionato da incorniciare.

Mancano ancora alcune ore poi sarà palla a due tra BC Servizi Arezzo e La Patrie San Miniato che sarà alzata alle ore 21 di Giovedi al Palasport Estra.