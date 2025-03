Arezzo, 26 marzo 2025 – Sesto posto in Coppa Toscana per la Chimera Nuoto. La manifestazione della categoria Esordienti A ha riunito ben trentotto società da tutta la regione nella piscina di Livorno e, in questo contesto d’eccezione, hanno ben figurato le nuotatrici e i nuotatori aretini che sono riusciti a centrare due argenti, due bronzi e altri positivi piazzamenti ai piedi del podio.

La somma dei risultati conseguiti ha permesso alla Chimera Nuoto di piazzarsi ai piani alti della classifica generale, confermandosi tra le migliori realtà del nuoto giovanile toscano.

Le quattro medaglie sono state equamente divise tra Mattia Bianchini e Bernardo Cerofolini, entrambi nati nel 2013, che hanno festeggiato un secondo posto e un terzo posto a testa: il primo ha meritato l’argento nei 100 dorso e il bronzo nei 400 stile libero, mentre il secondo ha conquistato le stesse medaglie nei 400 stile libero e nei 200 misti.

Prestazioni particolarmente positive sono arrivate anche da Francesco Menchetti con il quarto posto nei 50 rana, il quarto posto nei 200 misti e il quinto posto nei 100 rana, poi il podio è stato sfiorato anche da Matilde Beoni con il quarto posto nei 50 farfalla e il quinto posto nei 100 farfalla.

Al sesto posto finale della Chimera Nuoto hanno contribuito anche Maria Chiara Bracciali (sesta nei 400 stile libero, sesta nei 100 stile libero e settima nei 100 dorso), Giorgio Raffi (sesto nei 200 misti, sesto nei 100 stile libero e ottavo nei 400 stile libero) e Anna Magi (sesta nei 400 stile libero e nona nei 200 misti), oltre alla staffetta formata da Pietro Belleggia, Bernardo Cerofolini, Anna Magi e Margherita Squarcialupi che ha chiuso per ottava la 8x50 stile libero.

Il gruppo aretino, accompagnato a Livorno dal tecnico Mattia Esposito, è stato poi completato da Luca Capanni, Viola Cenciarelli, Maria Sole Cetarini, Alice Flora Cetoloni, Niccolò Gepponi, Lorenzo Passariello, Daria Maria Sidon, Diletta Sisti e Simone Venezia che si sono messi alla prova nelle diverse specialità, vivendo così un’opportunità di confronto e di formazione con coetanei da tutta la regione.