L'Arezzo in rimonta si prende i tre punti e il primo posto

Una fase di gioco

Seravezza, 12 febbraio 2023 - Prima sfida per l'Arezzo in casa del Seravezza. Indiani manda in tribuna Convitto e Pretato, torna Pattarello che si accomoda in panchina. Confermato l'undici titolare di domenica scorsa con il rientro di Zona come terzino al posto di Lazzarini. Il Seravezza non perde da otto giornate e ha tra le proprie fila il capocannoniere Benedetti.

90' + 6 ' - L'Arezzo supera in rimoneta il Seravezza 2-1.

90' - Saranno sei i minuti di recupero.

89' - Errore della difesa del Seravezza, Cantisani va in contropiede e serve Perischini che si vede negare il gol da Lagomarsini.

80' - Seravezza a trazione anteriore, amaranto con il 5-3-2.

64' - Entra Damiani per Bianchi.

63' GOL AREZZO: Foglia crossa per Gaddini che sbuca in area e raddoppia.

60' - Gol annullato a Benedetti per fallo su Foglia.

59' - Dentro Cantisani e Lazzarini per Pericolini e Bramante.

57' - Cross di Bramante, Gaddini di testa tira debolmente e Lagomarsini blocca.

55' - Seravezza che chiude e riparte veloce, Arezzo che non riesce ad alzare il ritmo.

52' - Contropiede di Camarlinghi, l'Arezzo si salva per la scarsa precisione del calciatore del Seravezza.

46' - Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell'intervallo.

45' + 1' - Risultato in parità alla fine del primo tempo.

45' GOL AREZZO: pareggia Bramante sugli sviluppi di un corner. Un minuto di recupero.

44' - Bramante dal limite impegna Lagomarsini.

37' - Gaddini ci prova dal limite, Lagomarsini blocca a terra.

34' GOL SERAVEZZA: cross del Seravezza, la difesa amaranto allontana sui piedi di Bedini che di prima intenzione mette la palla all'incrocio.

31' - Zona crossa per Castiglia che di testa angola il pallone, Lagomarsini salva il risultato con una grande parata.

30' - Seravezza più spigliato sul sintetico, Arezzo che davanti è guardato a vista e fin qui non ha punto.

22' - Brutto intervento di Cavalli su Bianchi, l'Arezzo chiede il giallo solo 'ammonito verbalmente' il difensore del Seravezza.

17' - Ci prova Masini dal limite, palla a lato.

16' - Camarlinghi mette al centro, Polvani chiude in angolo un'azione pericolosa.

8' - Gaddini su punizione impegna Lagomarsini che blocca in due tempi.

7' - Ammonito Maccabruni per fallo su Gucci sulla trequarti.

3' - Ritmi alti fin dalle prime battute.

1' - Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. Sono circa 200 i tifosi arrivati da Arezzo.

SERAVEZZA (4-2-3-1): 1 Lagomarsini; 2 Cavalli (34' st 30 Manfredi), 16 Maccabruni, 11 Mannucci (22' st 33 Podestà), 8 Ivani; 6 Granaiola, 21 Bedini (43' st 28 Monacizzo); 14 Masini (22' st 25 Maffei), 5 Putzolu, 10 Camarlinghi (27' st 7 Solabarrieta); 9 Benedetti.

A disposizione: 12 Myrtaj, 4 Vignozzi, 26 Gabrielli, 27 Bresciani.

Allenatore: Christian Amoroso.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini; 23 Pericolini (14' st 19 Cantisani), 4 Risaliti, 6 Polvani, 20 Zona; 24 Foglia, 5 Bianchi (19' st 18 Damiani), 21 Castiglia; 16 Bramante (14' st 17 Lazzarini), 28 Gucci (36' st 15 Poggesi), 11 Gaddini (31' st 9 Persichini).

A disposizione: 22 Viti, 8 Settembrini, 10 Pattarello, 14 Arduini.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Andrea Terribile di Bassano del Grappa (Giovanni Boato di Padova - Marco Roncari di Vicenza).

RETI: pt 34' Bedini, 45' Bramante; st 18' Gaddini.

Note - Spettatori: 550 circa. Recupero: 1' + 6'. Angoli: 4-2. Ammoniti: pt 7' Maccabruni; st 1' Mannucci, 22' Gaddini, 23' Gucci, 41' Granaiola, 45' Damiani, 48' Trombini.