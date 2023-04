Sansepolcro ribaltato: sosta e pericolo fuga

PONTEVALLECEPPI

2

SANSEPOLCRO

1

PONTEVALLECEPPI (4-3-3): Biscarini; Dyrma, Cerboni, Ricci, Covarelli; Dolcini, Giuliacci, Procacci; Finetti (45’ st Malà), Urbanelli, Dragoni (25’ st Mattia). A disp.: Galassi, Monacelli, Zaroli, Cicioni, Monni, Buonavolontà, Cancellotti. All.: Polverini.

SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Del Siena, Burzigotti, Gorini (39’ st Passeri), Pedrelli; Locchi (14’ st Priorelli), Croce, Brizzi (1’ st Mariotti); Braccini (25’ st Quadroni), Essoussi, Valori. A disp.: Patata, Nuti, Gennaioli, Arcaleni, Carbonaro, Quadroni. All.: Armillei.

Arbitro: Aloi di Gubbio (Mariani e Plebani di Perugia).

Reti: 11’ pt Valori (S), 43’ pt Finetti (P), 6’ st Dragoni (P).

Note: espulso al 47’ st Burzigotti (S) per proteste. Spettatori 400 circa. Ammoniti: Essoussi, Valori, Priorelli (S), Procacci, Finetti (P). Recupero: pt 1’, st 6’.

PONTEVALLECEPPI – Il Sansepolcro esce sconfitto da Pontevalleceppi e si vede agganciato in vetta al campionato di Eccellenza dall’Ellera. I padroni di casa non si perdono d’animo dopo lo svantaggio iniziale e sfoderano una prestazione super. Il 2-1 finale pesa come un macigno sulla rincorsa alla D dei biturgensi che adesso torneranno in campo il 7 maggio al Buitoni contro il Foligno mentre l’Ellera avrà due gare da giocare. Nonostante la vittoria, invece, il Pontevalleceppi non può ancora festeggiare la salvezza. All’11’, alla prima vera palla gol, Valori non perdona. Palla alle spalle di Biscarini, 1-0 Sansepolcro e gol numero 18 in campionato. Sembra una gara in discesa. Piano piano però il Pontevalleceppi tira fuori la testa dal guscio.

Il Sansepolcro si accontenta, il Pontevalleceppi alza il baricentro e al 43’, dopo una bella discesa di Covarelli, Finetti trova la stoccata che vale l’1-1 che rimette tutto in discussione. Prima dell’intervallo Croce pennella su punizione ma Essoussi incorna a salve.

Al rientro nella ripresa, con un intervallo più corto rispetto al canonico quarto d’ora, ma comunque ben oltre i 5 minuti minimi previsti dal regolamento. Il Pontevalleceppi però ha un Dragoni on fire e al 51’ l’attaccante non sbaglia. Sorpasso Pontevalleceppi e doppia cifra in campionato per l’attaccante. Due minuti e Dragoni sfiora la doppietta con il palo a dirgli no. Nel finale rosso per Burzigotti e la festa è tutta biancorossa.

È comunque troppo poco per mettere in difficoltà il Pontevalleceppi, che nel finale di partita, complice anche l’espulsione di Burzigotti che lascia il Borgo in dieci, riesce ad amministrare e ad aggiudicarsi i tre punti. Sconfitta sanguinosa per i biturgensi, raggiunti in cima alla classifica dall’Ellera, protagonista di una vittoria in rimonta contro il San Sisto.

Domenica i biancocelesti avranno via libera per tentare il sorpasso in vetta alla classifica, sfruttando il turno di riposo del Sansepolcro.