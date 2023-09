Sabato successo del Basket Day al Palasport Estra

Arezzo, 5 settembre 2023 – Esordio stagionale nello scrimmage svoltosi sabato scorso al Palasport Estra tra Amen BC Servizi e Dueks Sansepolcro all'interno del Basket Day che ha visto scendere sul parquet aretino anche i giocatori di A2 dell'Umana San Giobbe Chiusi contro il Basket Golfo Piombino.

Gli amaranto al termine della seconda settimana di preparazione sono scesi in campo per cominciare a testare in partita l'inserimento dei nuovi arrivati negli ingranaggi della squadra, fuori Calzini per un affaticamento l'Amen BC Servizi è venuta fuori alla distanza contro la neopromossa Sansepolcro che ha tenuto in equilibrio la partita fino a metà gara.

Nella ripresa la SBA ha fatto valere il maggiore riuscendo ad aumentare i ritmi e trovare conclusioni rapide che hanno fatto crescere il divario tra le due squadre e messo in luce alcune belle iniziative degli amaranto. A fine gara 5 giocatori in doppia cifra per coach Evangelisti con l'Amen BC Servizi che archivia positivamente la prima uscita di questa stagione salutata anche da un buon pubblico che ha gremito il Palasport Estra.

Prossimo impegno Venerdì alle 20.30 sempre ad Arezzo contro il Basket Valdiceppo che milita in Serie B Interregionale ma nel girone Umbria-Marche-Abruzzo, l'ingresso per il pubblico sarà gratuito. La seconda sfida del Basket Day ha visto scendere in campo l'Umana San Giobbe Chiusi di Serie A2 che ha affrontato il Basket Golfo Piombino compagine di Serie B Nazionale, una partita dove coach Bassi ha avuto modo di provare tutti i suoi effettivi in vista dei prossimi impegni di Supercoppa. Per la cronaca la partita si è chiusa 85 a 68 per Chiusi.