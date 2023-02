Sabato al Palasport Estra l'Amen SBA ospita la Toscana Food Livorno

Igor Veselinovic - Amen Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 10 febbraio 2023 - Archiviata con soddisfazione la prestazione vincente di Siena sponda Costone, l'Amen Scuola Basket Arezzo fa il suo ritorno al Palasport Estra ospitando sabato alle 19 la Toscana Food Don Bosco Livorno, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Natucci di Bagni di Lucca (LU) e Massei di Viareggio (LU). La formazione labronica è composta tutta da giovanissimi atleti del vivaio tra cui spicca Matteo Paoli che non solo è il capocannoniere del campionato con 21,2 punti realizzati a partita, ma è anche l'autore della miglior prestazione individuale con i 43 punti realizzati contro Altopascio. Nel girone di ritorno la Toscana Food dopo la netta vittoria contro la Synergy Valdarno, ha perso solo di misura contro Agliana e contro Prato terza forza di questo girone. Un avversario da prendere con le dovute cautele per la squadra di coach Evangelisti nella partita che vedrà esordire al Palasport Estra Facundo Toia dopo l'ottima prestazione di domenica scorsa a Siena. Un motivo in più per tutti gli sportivi amaranto per seguire la partita che inizierà sabato alle 19.



Sempre sabato prende il via il lungo weekend di impegni del settore giovanile amaranto, alle 16 al Palasport Estra la Galv-Ar Under 14 ospita il Don Bosco Figline, mentre saranno in trasferta la Rosini Impianti Under 15 Silver a Sinalunga e la Rosini Impianti Under 17 Gold che esordirà nella seconda fase a Sansepolcro. Domenica mattina alle 10 saranno di scena i Ragazzi CSI contro i Red Bear Pistoia, mentre nel pomeriggio alle 18 i Trail Blazers dell'Under 13 aspettano l'impegno contro la Synergy Valdarno. A chiudere il ciclo di partite la gara casalinga contro Cecina dell'Amen Under 19 Gold in programma Lunedi alle 20.30 al Palasport Estra.



Per il Minibasket Nova Verta domenica mattina scenderanno in campo in trasferta gli Esordienti Maschili a Firenze con la Laurenziana, gli Aquilotti 2013 con la Synergy, mentre giocheranno in casa gli Aquilotti 2012 Turno 1 contro Prato Basket Giovane. In trasferta i Pulcini 2016 e 2017 che Domenica mattina saranno di scena a Montevarchi, mentre nel pomeriggio il Palasport Estra ospiterà una tappa del 3vs3 Sprint Scoiattoli 2015.