Rivoluzione Baldaccio e Sansovino

di Matteo Marzotti

Il mercato dei dilettanti ufficialmente aprirà tra qualche settimana, per la precisione dal primo luglio sarà possibile effettuare scambi e procedere con prestiti, cessioni e acquisti ma le trattive e soprattutto gli affari già chiusi non mancano e in tutte le società sportive si registra un attivismo finalizzato a costruire le squadre per la prossima stagione sportiva.

Partiamo dall’Eccellenza dove nella stagione 2023-2024 militeranno Baldaccio Bruni, Terranuova Traiana (retrocessa dalla serie D), il Foiano e la Castiglionese.

Andando con ordine la Baldaccio Bruni ha salutato Renato Borgo ed ha ufficializzato Baldolini sulla panchina della prima squadra, proveniente dal Selci Tardi. La Baldaccio, di fatto, si prepara a vivere una estate di profondo rinnovamento dopo la partenza del tecnico Borgo e dello storico preparatore atletico Faraglia. Da valutare la permanenza di Terzi (probabile che resti), come sotto esame restano Vaccarecci e tanti altri senatori o per meglio dire "over".

Il Terranuova Traiana ripartirà da Becattini, il tecnico che torna in panchina dopo un anno di stop causa squalifica, nella società che ha portato dalla Promozione in Eccellenza. Tra i confermati ecco Sacconi, Bega e Massai, mentre si pensa al ritorno di Taflaj e Benucci piace in D (vedi Montevarchi).

Il Foiano riparte dal tecnico Filippo Zacchei, mentre la Castiglionese da Roberto Fani salutando Sekseni. Resterà bomber Falomi mentre per Redi ci sono sirene di mercato da Eccellenza e Promozione e quindi la situazione dell’estroso centrocampista-attaccante andrà seguita attentamente.

In Promozione la Sansovino dopo le partenze conferma altre pedine dopo Pascucci e Marzi. Resteranno in arancioblù anche Kol Nikolla e Diego Chioccioli. Il Montagnano segue con interesse Steccato, ex vivaio dell’Arezzo, Fortis Juventus e Castiglionese, mentre i vicini dell’Alberoro si preparano ad annunciare Bernacchia in panchina. Occhio però a D’Abbrunzo: l’ex Castiglionese e Montagnano vanta diversi estimatori.

Il Casentino Academy accoglie tra le braccia Alex Ceramelli, di rientro dopo una sola stagione con la Sansovino, salutando al tempo stesso Andrea Capacci che si "accasa" nella vicina Stia con l’obiettivo di passare dalla Seconda alla Prima categoria.

Il Lucignano riparte da Santini in panchina e ufficializza Alessio Faralli come nuovo preparatore dei portieri. Gli amaranto, tra l’altro, hanno chiuso con l’attaccante Gironi, in arrivo dal Viciomaggio e con Campisi che ha salutato il Valdichiana. E proprio il Valdichiana è tra i club più attivi sul mercato. Il nuovo direttore sportivo Alessandro Casini ha reso pubblica l’intesa con Mostacci e Bicchi, questo’ultimo ex Tegoleto e Spoiano. Dal Viciomaggio invece arriverà Sereni.

Il Tegoleto non scherza e punta con forza ai piani alti della Prima categoria. I biancorossi dopo la conferma di Bracciali hanno chiuso con Lazzeroni (Bibbiena), Undini (Subbiano), Moretti (Spoiano), Palazzini (Viciomaggio), Rossi (San Marco) e con il portiere De Marco che saluta il Rassina.

Per il Viciomaggio che ha confermato Franchi in panchina dopo la vittoria in Coppa Toscana, arriva un attaccante come Bighelloni dal Pergine.