Il Montevarchi affonda anche con la Recanatese

Recanatese-Montevarchi

Recanati, 26 marzo 2023 – Partita tirata a dispetto del punteggio, ma il Montevarchi torna con le ossa rotte dalla trasferta con la Recanatese: finisce 3-1.

I rossoblù partono forte con un paio di incursioni insidiose ma prese le misure i giallorossi vanno vicinissimi al vantaggio al 17’: Carpani arpiona un pallone che sta per terminare sul fondo, Sbaffo anticipa tutti, palla che sbatte sul palo interno e Giusti la salva in extremis con Guidobaldi «murato» da Tozzuolo. Al 39’ sanguinoso pallone perso da Mussis, volata di 50 metri per Carpani che preferisce l’appoggio a Guidobaldi con la difesa ospite che salva in extremis tra la disperazione generale. Ripresa ancora più vivace con il Montevarchi che passa al 4’ : Amatucci apre per Kernezo sul cui assist Biagi è lesto ad insaccare. 5’ e arriva il pareggio: Senigagliesi sterza, scarica il destro che termina sulla traversa ma non c’è tempo per «sacramentare» perché Guadagni di sinistro indovina il sette.

Al 33’ il ribaltone si completa : splendido assist di Sbaffo per Carpani che spunta da dietro i difensori e di sinistro batte il portiere che riesce solo ad intercettare. Tripudio poi al 39’ e l’assist man è Marafini e la festa non può non completarsi se non con il gol di Sbaffo.

Il tabellino

RECANATESE (4-4-2) : Fallani; Marafini, Ferrante, Peretti (45’st Pacciardi), Ferretti; Senigagliesi (32’st Giampaolo), Alfieri (1’st Raparo), Morrone (29’st Foresta), Carpani; Guidobaldi (1’st Guadagni), Sbaffo All.Pagliari

MONTEVARCHI (3-5-2) : Giusti; Chiti (22’st Pietra), Bertola, Tozzuolo; Cerasani, Amatucci, Mussis, Giordani, Lischi (35’pt Biagi); Perez (26’st Silvestro), Kernezo All.Banchini

Arbitro: Rispoli di Locri Reti : 4’st Biagi, 9’Guadagni, 34’Carpani, 43’Sbaffo

Note: Spettatori 859 (di cui 72 ospiti), ammoniti Alfieri, Tozzuolo, Chiti, Bertola, Perez, Angoli 5-8 recupero 3’+ 5’.