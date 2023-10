Razzolini e Ploner mettono paura alla Lazio ma nella ripresa le citte amaranto vanno ko La Lazio s'impone 2-3 in rimonta sull'Arezzo femminile, che per lunghi tratti di partita ha giocato alla pari. L'Arezzo in vantaggio, ma la Lazio ribalta il risultato con un rigore e un gran gol. Le amaranto escono a testa alta.