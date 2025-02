Quattro medaglie internazionali in Slovenia per l’Accademia Karate Casentino

Arezzo,25 febbraio 2025 – Due gare in due Paesi con ventotto atleti e con ventiquattro medaglie: l’Accademia Karate Casentino ha vissuto un fine settimana particolarmente intenso e ricco di soddisfazioni.

Una trasferta internazionale ha visto sette atleti della società di Rassina far tappa in Slovenia per partecipare all’Open di Velenje dove, a confronto con coetanei di più nazionalità, sono arrivati ottimi risultati con due ori e due bronzi.

La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Laura Abenante del 2007 e da Elisa Liguri del 2004 che, dopo aver entrambe aperto la nuova stagione con la vittoria del titolo italiano Aics, hanno confermato il loro valore anche al di fuori dei confini della penisola, poi a tenere alti i colori del karate casentinese hanno contribuito i terzi posti di Marco Pastorini del 1999 e di Gregorio Galli del 2005.

L’Open di Velenje ha impegnato anche Sofia Dalla Ragione, Sonia Nocentini e Anna Simoni che hanno vissuto una preziosa esperienza di crescita, di confronto e di formazione, utile per i prossimi appuntamenti regionali e nazionali.

Il fine settimana dell’Accademia Karate Casentino è stato ulteriormente arricchito da venti medaglie conquistate alla trentatreesima edizione del Trofeo Carnevale che, a Viareggio, ha proposto un confronto tra quasi ottocento atleti di cinquantaquattro società da tutta la penisola.

Il palmares finale ha registrato gli ori di Vanessa Moncini, Lara Piantini, Clara Vezzosi, Alessia Zeqay e Chanel Zeqay, gli argenti di Ginevra Ermini, Leonardo Falsetti, Elena Marchi, Rebecca Norcini e Lorenzo Piantini, e i bronzi di Francesco Farsetti, Pietro Farsetti, Christian Foresta, Alexandru Lazar, Giulia Lazzeri, Francesco Liguri, Tommaso Marconi e Leonardo Tomi, a conferma della bontà del percorso di crescita impostato dai tecnici Luca Boldrini e Filippo Oretti tra la palestra di Rassina e la Body House di Bibbiena.

«L’Accademia Karate Casentino - commenta Oretti, - ha visto i propri atleti impegnati in due gare tra Italia e Slovenia per scendere sul tatami in diverse categorie, dai bambini fino ai Seniores. Particolari soddisfazioni sono arrivate dalla trasferta all’Open di Velenje che ha permesso di vivere un’esperienza di crescita umana e sportiva di livello internazionale, mentre il Trofeo Carnevale ha regalato emozioni e medaglie anche ai più piccoli del nostro settore giovanile.

L’impegno, la passione, la pianificazione e i sacrifici negli allenamenti quotidiani sono dunque ripagati da tanti positivi risultati che permettono di guardare al futuro con particolare fiducia».