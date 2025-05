Arezzo, 15 maggio 2025 – Quattro eventi in una sola giornata al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. Domenica 18 maggio, l’impianto cittadino sarà sede di un vero e proprio “Festival del Nuoto” che, organizzato dalla Sport Service in sinergia con la Chimera Nuoto, proporrà un programma ricco di attività sportive e promozionali rivolte a tutte le età.

La volontà è di promuovere momenti di aggregazione, condivisione e scoperta di diverse discipline, stimolando a mettersi alla prova in piscina e a sviluppare un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico.

Il primo appuntamento sarà il Baby Acquatic’s Day rivolto alla fascia d’età da zero a quattro anni in cui genitori e figli condivideranno un’esperienza comune in vasca in cui conoscere i fondamenti del “baby-nuotare”.

L’evento, a partecipazione gratuita, prenderà il via alle 9.30 e proporrà un’intera mattinata di lezioni di nuoto neonatale della durata di circa mezz’ora con orario diversificato a seconda delle età che, guidate da istruttori qualificati, saranno caratterizzate da un clima ludico e accogliente per favorire il benessere del bambino e il rafforzamento del legame familiare.

Il fondamento didattico del Baby Acquatic’s Day sarà il Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale che prevede la presenza costante del genitore dentro l’acqua con il figlio. Alle 10.15 prenderà invece il via il “Nuoto Day” con tre lezioni di nuoto rivolte a tutti gli appassionati sulla costruzione e sull’approfondimento del corpo proiettile, sulla didattica del tuffo e sulle tecniche di stile libero, rana, dorso e virate, con l’obiettivo di proporre un’occasione in cui perfezionare la propria nuotata, migliorare l’efficienza in acqua e acquisire nuove competenze a livello amatoriale o pre-agonistico.

La domenica sarà arricchita anche da un’apertura straordinaria del nuoto libero per permettere di stare in vasca in autonomia a coloro che, sapendo già nuotare, sono intenzionati a cogliere i benefici dell’acqua allenandosi da soli, ai propri ritmi e senza istruttori.

Il programma sarà infine completato dalla conferenza a partecipazione gratuita dal titolo “Autoguarigione: come stimolarla” tenuta dalle 10.00 alle 12.00 dall’operatrice olistica Serena Vanni per introdurre a una pratica utile per superare momenti di difficoltà fisica, mentale e sociale, approfondendo tematiche quali la prevenzione, la conservazione di benessere e l’acquisizione di conoscenze per indirizzare al meglio energie e azioni.

Per iscrizioni o prenotazioni sui quattro eventi di domenica 18 maggio è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a [email protected].