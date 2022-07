Moses, Pellegrini, Ambrosini: quante star dello sport al Premio Fair Play Menarini

Castiglion Fiorentino (Arezzo), 7 luglio 2022 - Da Federica Pellegrini all'ex campione dell'atletica Edwin Moses, da Roberto Donadoni a Fabrizio Ravanelli. Tanti i campioni dello sport al Premio Fair Play Menarini, una grande tradizione dell'estate toscana. Una parata di stelle dello sport per l'appuntamento organizzato dal Gruppo Menarini. Il Premio è giunto alla 26esima edizione.

Rivedi la serata di Firenze

Tanti volti noti per la serata di Castiglion Fiorentino, quella in cui sono stati assegnati i premi, dopo la serata di gala che si era svolta mercoledì a Firenze a piazzale Michelangelo. C'erano, tra gli altri, anche Tania Cagnotto e il giornalista Sky Giorgio Porrà. Ma anche l'ex stella del Milan Massimo Ambrosini.

Una grande serata in cui i valori del fair play dello sport sono emersi grazie alle storie dei grandi campioni che hanno scritto pagine importanti per lo sport italiano e mondiale. Edwin Moses, campione olimpico nel salto a ostacoli per due Olimpiadi, grande recordman ma anche uomo delle istituzioni sportive è stato uno degli ospiti d'onore. "Tutti dobbiamo partire dallo stesso livello - dice Moses - ci deve essere terreno di gioco equo".

La cerimonia di premiazione è stata condotta da Lorenzo Dallari e Rachele Sangiuliano ed ha come stupenda cornice il Loggiato Vasariano. La serata è stata trasmessa in diretta tv su Sportitalia. A fare gli onori di casa Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino. "Siamo onorati di ospitare la nuova edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, che divulga un alto messaggio di valori e di contenuti sportivi che ci auguriamo si diffonderanno in tutto il Paese. È siamo grati a Menarini per il sostegno sempre offerto per promuovere questo riconoscimento".

Anche la presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini, ha ringraziato il Gruppo Menarini per il sostegno al Premio e per la scelta di Castiglion Fiorentino "che ci consente di far conoscere le tante bellezze del nostro territorio". Tra le autorità civili presenti alla cerimonia anche il vice presidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Casucci.

I premiati

I premiati sono: Categoria 'Carriera Fair Play' Roberto Donadoni; Categoria 'Fair Play' Massimo Ambrosini; Categoria 'Lo sport oltre lo sport' Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli; Categoria 'Il Gesto' Marcelo Bielsa; Categoria 'Sport e vita' Casey Stoner; Categoria 'Una vita per lo sport' Marco Bracci; Categoria 'Personaggio mito' Ian Thorpe; Categoria 'Personaggio mito' - Sustenium Energia e Cuore Federica Pellegrini; Categoria 'Modello per i giovani' Premio Speciale Paolo Rossi Fabrizio Ravanelli; Categoria 'I valori sociali dello sport' Vito Dell'Aquila; Categoria 'Promozione dello sport' Alessandra Perilli: Categoria 'Un sorriso per la vita' Tania Cagnotto; Categoria 'I valori educativi dello sport' Stefania Constantini; Categoria 'Narrare le emozioni' Premio Speciale Franco Lauro Giorgio Porrà; Categoria 'Studio e Sport' Premio Speciale Fiamme Gialle Beatrice Coradeschi.