Play Pride": il torneo di volley inclusivo di Arezzo

Arezzo, 23 maggio 2024 – E' giunto alla 10° edizione “PLAY PRIDE - lo sport per i diritti”, l'evento promosso da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo e UISP Comitato Territoriale Arezzo per abbattere pregiudizi e discriminazioni basati su identità e orientamenti sessuali, attraverso lo sport.

Sabato 25 Maggio nella palestra Mecenate di Arezzo 12 squadre amatoriali scenderanno in campo dalle ore 10 e per tutto il giorno nel torneo di pallavolo misto in cui genere, identità di genere, orientamento affettivo o età non sono una discriminante.

Sono quasi 100 le persone che parteciperanno al torneo di pallavolo e provengono non solo dalla provincia di Arezzo ma saranno presenti anche squadre LGBTI-friendly da Firenze, Siena e dall'Umbria!

Nel torneo troveranno accoglienza e la possibilità di giocare anche persone trans* e non-binary, tendenzialmente escluse o in difficoltà a gareggiare in competizioni sportive ufficiali. Nella palestra Mecenate per tutto il giorno saranno presenti volontari/e dell'associazione Chimera Arcobaleno, con materiale informativo e gadget.