Pioggia di medaglie per la NRGym Taekwondo Arezzo

Arezzo, 27 febbraio 2024 – Sono in totale 35 le medaglie collezionate dagli atleti della NrGym Taekwondo Arezzo nelle ultime due gare disputate: il Campionato Interregionale Umbro di combattimento e il Campionato Regionale Toscano di Forme.

Ottimi risultati anche nella categoria parataekwondo con i successi di due atleti della società. Al Campionato Regionale di Forme, disputato questo fine settimana, la NRGym Arezzo fa il pieno di medaglie, aggiudicandosi ben 27 podi. Un risultato straordinario che ha consentito alla squadra di ottenere il terzo posto nella classifica finale per società.

La specialità forme prevede una serie di tecniche di braccia, calci e passi codificati che rappresentano dei combattimenti con avversari immaginari che attaccano da diverse direzioni. Nella categoria individuale la medaglia d’oro è arrivata per 7 giovani taekwondoka: Duccio Peruzzi, Diego Valdambrini, Asia Buompede, Julia Parat, Adalberto Palliani, Sara Luconi e Mattia Menci. A vincere quella di argento sono stati Leonardo Antelli, Alessia Valentini, Laura Rossi, Cristian Boncompagni, Emilio Guadagna, Viola Romanelli e Alamanni Vittoria.

A completare il quadro, ben 10 medaglie di bronzo sono state ottenute grazie alle ottime performance di Riccardo Bruschi, Tommaso Nocentini, Cecilia Bindi, Carlo Lachi, Edoardo Bondi, Hatimi Abdeladim, Anna Duni, Ginevra Politini, Mariasole Bigliazzi e Gregorio Fani. Nella categoria forme sincronizzate l’oro è arrivato con il trio composto da Laura Rossi, Abdeladim Hatimi e Cecilia Bindi.

Argento per il trio formato da Gabriele Casandri, Flavia Valentini e Gregorio Fani. Bronzo per Vittoria Alamanni e Mariasole Bigliazzi. Per il combattimento, la NRGym Arezzo ha collezionato 8 medaglie al Campionato Interregionale Umbro disputato lo scorso 18 febbraio.

Ad aggiudicarsi l’oro è stato l’atleta Marco Romanelli, il più giovane del gruppo. Due gli argenti con i risultati di Duccio Peruzzi e Alessia Valentini; mentre ben 5 sono stati i bronzi ottenuti dalla società con i suoi giovanissimi combattenti.

Si tratta di Leonardo Antelli, Lorenzo Muscaritolo, Cristian Boncompagni, Emilio Guadagna e Kety Bianchini, tutti a medaglia nelle rispettive categorie in cui hanno gareggiato nel capoluogo umbro. “Tante medaglie e tanti i traguardi raggiunti dai nostri ragazzi, questo significa che stiamo lavorando bene.

I nostri giovani atleti hanno sempre dimostrato grande impegno e costanza, allenandosi con determinazione nelle nostre sedi di Castiglion Fiorentino e Montagnano”, commenta il maestro della NrGym Taekwondo Arezzo, Antonino Cappello.

“Siamo orgogliosi che due ori siano stati ottenuti nella categoria parataekwondo a dimostrazione che il taekwondo promuove a 360 gradi l’inclusione, oltre a valori come il fair play, la lealtà, il rispetto e la disciplina”.