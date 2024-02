Arezzo, 22 febbraio 2024 – Ottimi risultati per gli Esordienti della Chimera Nuoto nella seconda prova invernale.

Un gruppo di trentuno nuotatori e nuotatrici nati tra il 2012 e il 2015 è sceso in vasca a Cortona in una manifestazione valida come tappa di avvicinamento ai prossimi campionati regionali e, a confronto con coetanei di undici società delle province soprattutto di Arezzo e Siena, è riuscito a emergere con cinque primi posti, tre secondi posti e tre terzi posti.

Indicazioni particolarmente positive sono arrivate dai più giovani agonisti degli Esordienti B dove la Chimera Nuoto ha monopolizzato la classifica maschile dei 100 misti con Giorgio Raffi, Francesco Menchetti e Bernardo Cerofolini che si sono piazzati nei primi tre posti.

Gli stessi Raffi e Cerofolini sono poi arrivati rispettivamente terzo e secondo nell’apnea virata 25 metri, inoltre in questa categoria ha ben figurato anche Mattia Bianchini con il primo posto nell’apnea virata 25 metri.

Tra le migliori nuotatrici delle Esordienti A sono rientrate invece Morgana Milagros Domenichelli che ha archiviato per prima i 400 stile libero e per seconda i 100 misti, Djulietta Rosca che ha vinto i 100 stile libero e Isabella Sacchetti che ha chiuso davanti a tutti i 100 dorso, oltre a Giulia Gianquitto che ha meritato il terzo posto nei 400 stile libero.

La squadra della Chimera Nuoto in vasca a Cortona è stata completata da Asia Bartalucci, Aurora Bassi, Pietro Belleggia, Olivia Beneforti, Matilde Beoni, Luca Capanni, Noemi Cappanni, Viola Cenciarelli, Maria Sole Cetarini, Alice Flora Cetoloni, Aurora Frulli, Anna Gambini, Niccolò Gepponi, Nike Gori, Andrea Lumachi, Anna Magi, Melissa Materozzi, Riccardo Pasquini, Elisa Rossi, Asia Senesi, Daria Maria Sidon, Margherita Squarcialupi e Simone Venezia.

Questa prova ha permesso allo staff tecnico di cogliere positive indicazioni in vista dei più importanti appuntamenti della prima parte di stagione: il Campionato Regionale a Squadre per gli Esordienti B in calendario domenica 3 marzo e la Coppa Toscana per gli Esordienti A in programma sabato 9 e domenica 10 marzo.