Ottava giornata del campionato regionale di Serie C: il Club Arezzo piega Cortona

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Sesta vittoria consecutiva conquistata dagli aretini Club Arezzo Channel in Serie C, questa volta ad uscire con le ossa rotte dal Maccagnolo è la formazione di Cortona.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi L. Opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Cipolla e Scarpato al centro, Nandesi A. libero. Primo parziale in discesa per i Nero amaranto che trovano fin da subito un ottimo ritmo, fase muro e difesa perfetta, Conti e compagni non lasciano nulla agli ospiti e il parziale si chiude con un perentorio 25-14.

Secondo set ancora in controllo, gli ospiti provano a spingere in battuta ma la linea di ricezione aretina tiene molto bene, il set procede in parità fino al 14-14 quando i Botoli schiacciano l’acceleratore e si prendono il vantaggio per andare a chiudere il parziale per 25-20.

Gli ospiti non intendono mollare e nel terzo parziale provano a prendere il largo ad inizio set, i Nero Amaranto non si lasciano sopraffare e punto dopo punto colmano il gap e si portano sul 18-18.

Pippi e Nandesi forzano in battuta e mettono in crisi gli ospiti, Cipolla chiude gli spazi a muro e Luatti distribuisce in maniera precisa, con determinazione i Botoli conquistano il set per 25-18 portando a casa la sesta vittoria consecutiva.

Le parole di coach Morelli a fine gara: “ era importante fare una buona prestazione dopo la sosta e i ragazzi hanno interpretato bene la partita concedendo ben poco alla formazione di Cortona.

Adesso ci attendono delle partite delicate che ci diranno davvero dove saremo in grado di arrivare”. Prossimo impegno la difficile trasferta di Sales Firenze di Sabato 20 Gennaio