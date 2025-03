Nuove Acque, domenica torna la Corsa dell'Acqua ad Arezzo

Arezzo, 18 marzo 2025 – Con il patrocinio del CONI, della Provincia e del Comune di Arezzo, Nuove Acque organizza la terza edizione della “Corsa dell’Acqua”, la gara podistica su strada di 14Km.

La corsa agonistica segue un percorso che alterna tratti pianeggianti e pendenze, toccando alcuni impianti del gestore idrico.

Lo start, alle 9:30, sarà all’impianto in località Buon Riposo; poi gli atleti correranno per Campoluci, Poggio Cuculo, Ceciliano e Montaione e taglieranno il traguardo presso la sede in via Ernesto Rossi.

Lungo il percorso, i runners troveranno due punti ristoro: il primo a Poggio Cuculo, in prossimità del quinto chilometro, e il secondo a San Leo, in corrispondenza dei dieci chilometri.

Oltre alla corsa competitiva, in occasione della Corsa dell’Acqua si terranno le gare per i settori giovanili con a partecipazione di Legambiente, allo scopo di avvicinare i più giovani allo sport e alla tutela delle risorse idriche.

L’obiettivo di questa iniziativa è infatti quello di far conoscere ai partecipanti il percorso dell’acqua nel capoluogo, partendo dal vecchio impianto di potabilizzazione di Buon Riposo, raggiungendo l’impianto di potabilizzazione di Poggio Cuculo e passando, prima dell’arrivo, in prossimità dell’impianto di depurazione di Casolino, dove vengono trattate le acque reflue prima di essere restituite all’ambiente.

Già dalla prima edizione della Corsa, che si è svolta nel 2023 con oltre 170 atleti iscritti, la partecipazione è sempre stata nutrita e appassionata. L’organizzazione dell’evento sportivo e la relativa logistica sono il frutto della collaborazione tra Nuove Acque, la Polizia Municipale di Arezzo e la Polisportiva Policiano.

Percorso gara competitiva

La corsa si snoda per 14 km quasi interamente su asfalto, con solo un tratto di circa 500 metri su strada bianca. L’intero percorso sarà indicato con frecce segnaletiche e presidiato dal personale organizzatore. Il percorso, dopo un tratto pianeggiante di 1 km, salirà verso Campoluci (km 1,5).

Da Campoluci, dopo altro tratto pianeggiante di circa 2,5km, salirà verso l’Impianto di Potabilizzazione di Poggio Cuculo (km 4,7), dove all’interno dell’area dell’impianto sarà presente il PRIMO RISTORO e CONTROLLO.

Dall’Impianto di Poggio Cuculo, la corsa proseguirà percorrendo un tratto di strada campestre di circa 500 metri, raggiungendo l’abitato di Stroppiello. Da Stroppiello, percorrendo la strada comunale in direzione Sud verso Ceciliano, al km 6,2 devierà a sinistra verso Patrignone.

Lambendo Patrignone in direzione Sud verso Via Setteponti, i partecipanti attraverseranno la Strada Provinciale all’altezza della rotatoria, con passaggio da Montione e S. Leo dove sarà presente il SECONDO RISTORO (km 10). Si proseguirà attraversando la Strada Regionale 69 per imboccare Via Molinara, poi tutto a dritto fino alla Rotatoria di Chiani passando dalla Chiusa dei Monaci.

Da Chiani la competizione proseguirà su Via Calamandrei fino all’arrivo in Via E. Rossi. All’arrivo sarà disponibile il servizio docce. Come partecipare

L’iscrizione alla gara competitiva è riservata ai tesserati FIDAL o EPS in regola con la certificazione medica sul sito www.icron.it entro il 20 Marzo, oppure la mattina stessa sul posto.