Nuoto e fitness in acqua: secondo ciclo di corsi al Palazzetto del Nuoto

Arezzo, 15 novembre 2023 – Nuoto e fitness in acqua: il Palazzetto del Nuoto di Arezzo verso il secondo ciclo di corsi.

La data fissata sul calendario è lunedì 27 novembre quando prenderanno il via le lezioni nelle diverse vasche dell’impianto che, curate dai tecnici della Chimera Nuoto, spazieranno tra molteplici discipline acquatiche e saranno rivolte a tutte le fasce d’età dai primi mesi di vita agli adulti.

I corsi si svilupperanno per un trimestre fino a domenica 18 febbraio e saranno caratterizzati da una didattica attiva dove l’apprendimento verrà incentrato sulla pratica e sui compiti da svolgere, permettendo così agli allievi di acquisire solide basi tecniche e sicurezza nelle acque.

Le attività di nuoto partiranno già con i neonati da zero a tre anni che entreranno in vasca con un genitore e che vivranno lezioni impostate secondo i principi del Metodo Giletto per imparare a baby-nuotare, poi la programmazione proseguirà con i bambini tra i quattro e i sei anni con un approccio ludico tra giochi e circuiti sempre più complessi.

L’attività della Chimera Nuoto prevederà poi la scuola nuoto per ragazzi dai sette ai diciotto anni e la scuola nuoto per adulti dai diciotto ai cento anni dove verrà impostato un percorso calibrato ai diversi livelli di preparazione per accompagnare dal

I corsi di fitness in acqua, invece, permetteranno di scegliere tra più specialità che variano per l’intensità, le parti del corpo stimolate, la tipologia degli esercizi, l’altezza delle vasche e gli attrezzi utilizzati, con ogni allievo che potrà prevedere un programma di allenamento personalizzato e con un’esperienza proposta in gruppo per favorire la socializzazione.

Ogni lezione, inoltre, farà affidamento sul costante accompagnamento musicale per sostenere il ritmo e i movimenti, abbinando così benessere e divertimento.

Le caratteristiche specifiche dell’ambiente acquatico con la possibilità di muoversi in condizioni di scarico gravitazionale completo permetteranno agli allievi e alle allieve dei corsi di perseguire più obiettivi che comprendono anche il dimagrimento, il sostegno alla preparazione condotta per altri sport, il recupero del tono muscolare o la ripresa della mobilità dopo un intervento o un infortunio.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni è possibile visitare la pagina facebook “Palazzetto del Nuoto Centrosportchimera” o rivolgersi direttamente alla segreteria dell’impianto cittadino in viale Gramsci.