Montevarchi-Torres 1-0, interrotto il digiuno

Montevarchi, 11 marzo 2023 – Un tocco morbido del gigante Italeng, dopo il palo di Cerasani, regala all’Aquila il gol della vittoria sulla Torres. Grazie al quarto centro in campionato del centravanti camerunense, tra i migliori in campo insieme all’argentino Mussis, a Gennari e a Giusti, i valdarnesi ottengono anche il primo successo del 2023, spezzando un digiuno lungo 78 giorni. E se l’acuto dell’Imolese, 2 – 1 a Olbia, non permette ai ragazzi di Banchini di lasciare ai romagnoli l’ultimo posto, la classifica in coda si accorcia in attesa di due gare determinanti per il Montevarchi, martedì sera a Pesaro e sabato prossimo in casa proprio con l’Imolese.

La rete decisiva al 33’ con Italeng bravo a irrompere sulla palla stampata sul montante da Cerasani.

AQUILA MONTEVARCHI – TORRES 1-0

AQUILA MONTEVARCHI (3-5-2): Giusti; Chiti (43’ s.t. Bertola), Gennari, Fiumanò; Silvestro (28’ s.t. Mané), Cerasani (42’ s.t. Amatucci), Mussis, Giordani, Lischi; Kernezo (23’ s.t. Perez), Italeng (23’ s.t. Rovaglia). A disposizione: Mazzini, Rossi; Biagi, Boncompagni, Nador, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente. Allenatore: Banchini.

TORRES (4-3-1-2): Garau; Dametto, Antonelli, Pinna (42’ s.t. Lisai), Girgi; Bonavolontà, Lora (23’ s.t. Omoregbe), Gianola; Saporiti; Ruocco, Scappini (40’ s.t. Scotto),. A disposizione: Salvato, Carboni; Carminati. Allenatore: Sottili.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Spataro/Cozzuto/Aronne).

MARCATORE: 33’ p.t. Italeng.

Note: Spettatori 836, di cui 348 paganti (39 ospiti) e 488 abbonati per un incasso totale di 6.912 euro. Angoli 2 – 6. Ammoniti: Fiumanò, Lischi, Manè, Rovaglia e Bonavolontà. Recupero: 1’ e 4’.

G.B.